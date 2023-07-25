椰香撞咖啡！7-ELEVEN首度推出CITY PRIMA「冰精品生椰厚拿鐵」　限時嘗鮮價衝一波

看好消費者健康意識提升，植物奶市場持續成長，7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」風味飲再進化，繼2023年初推出精品燕麥拿鐵大受好評，再度推出以「厚椰奶」與衣索比亞古吉精品咖啡結合的「冰精品生椰厚拿鐵」，採用東南亞沿海30年以上老樹椰子鮮榨椰子水及椰肉調製而成「厚椰奶」，相較一般椰奶口感更香濃滑順，更適合搭配咖啡飲用，提升精品咖啡原有濃厚感與柑橘香氣，入口椰香冰爽、咖啡香醇、沁涼消暑，搶攻夏季體感商機。

瞄準「植系潮流」，CITY PRIMA自今年2月22日起首度推出精品燕麥拿鐵，以衣索比亞精品咖啡融合風靡歐美的OATLY燕麥奶，完美打造綿密絲滑風味。看準植物奶市場需求成長，持續擴增風味飲結構，CITY PRIMA再推出「冰精品生椰厚拿鐵」，以「厚椰奶」與擁有柑橘與莓果甜香的衣索比亞古吉精品咖啡完美結合，碰撞出夏日沁涼滋味，勢必將帶給咖啡饕客全新味蕾饗宴，引爆今夏「厚椰奶」旋風。

7-ELEVEN旗下精品咖啡品牌「CITY PRIMA」自2020年成立以來，著重人、店、商品精進優化，實踐「為咖啡極致而生」品牌精神，以「咖啡大師精挑」、「通過CQI認證80分」、「精選產地溯源」三大做法，讓杯杯都是極致精品，今年拓點將突破6,000家新里程碑，成為最便利消費者的精品咖啡連鎖品牌，今年上半年CITY PRIMA精品咖啡銷售成長超過8成，將持續帶領咖啡愛好者探索更多味蕾驚喜。

歡慶新品上市，7月26日至8月8日CITY PRIMA「冰精品生椰厚拿鐵」每杯嘗鮮價99元（原價110元）；另「OPEN POINT行動隨時取」自7月26日至8月1日同步推出CITY PRIMA「冰精品生椰厚拿鐵」嘗鮮活動，可享買一送一優惠，每日限量2,000組，每人每日限購2組（兌換日至8月31日），同時更加碼推出「盛夏CITY水果清涼系」活動。