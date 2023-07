PChome 24h購物公開「父親節熱搜TOP5」！小米手環8奪冠　「父親付清節」活動全場25折起

距離父親節倒數只剩兩週,為搶攻孝親商機,PChome 24h購物集結家電、通訊、時尚、保健等品類,即日起至8月9日推出「父親付清節」,今年以「爸爸的性格」為送禮出發點,於活動頁面依據不同星座的爸爸,推出一系列有感行銷操作與好禮推薦,活動全場25折起;同時也於即日起祭出「電鬍刀大賞」,挑戰最高回饋39%,7月31日前下單電鬍刀系列商品滿4,888元,不限支付工具就送15% P幣(上限1,000 P幣)。

在父親節前夕,PChome 24h購物公開7月1日至7月17日期間「父親節送禮熱搜TOP5」,依序為3C周邊、數位通訊、時尚戶外、生活家電、保健食品,其中以7月10日開賣的「小米手環8」討論度最高,稱霸全站3C類別冠軍。觀察熱搜榜單趨勢,PChome 24h購物指出,疫情過後消費者更珍惜與家人相處,生活重心以家庭為主,提升生活品質、打造更舒適生活空間,成為送禮重要考量,除了熱門選購的刮鬍刀、咖啡機等品項,今年也因為國外旅遊復甦,相關需求持續發燒,近一週時尚戶外類的「行李箱」搜尋量更較前一週成長超過3倍,拿下榜單熱搜黑馬。

PChome 24h購物今年特別發起「犒爸心聲大調查」,統計兩週共有近千名網友回答問卷,近30%的網友去年父親節送給爸爸「家庭聚餐」,其次為3C手機、保健食品、大小家電等。具有爸爸身分的網友透過問卷則表達最渴望在父親節跟家人一起做的事情分別是家庭旅行、餐廳聚餐、親近大自然;以及希望收到會笑的禮物除了現金、股票、名車外,旅遊、配件、卡片跟遊戲等都成為消費者送對禮物的重要參考,PChome 24h購物針對問卷調查結果,依據4種不同性格的爸爸推薦適合禮物,量身打造父親節送禮指南:

●直率主動、想法樂觀自信且衝勁十足的「火象爸爸」

最適合直接帶爸爸衝一波,PChome 24h購物推薦「福容大飯店聯合住宿券」,即日起下殺83折特價2,900元;或是參考不踩雷的選項,帶著爸爸去餐廳享用美食,今年可以考慮「西堤牛排套餐券(4張)」,即日起至8月30日特價2,859元;另外也推薦7月14日新上市的「Pokémon GO Plus+(寶可夢全新睡眠監測可攜帶裝置)」,透過裝置連結遊戲後,不需一直看著智慧手機畫面,也能直接捕捉寶可夢,裝置裡面還會有一隻皮卡丘,除了會通知起床及就寢時間,還能蒐集睡眠資料,即日起售價1,790元,讓熱血的爸爸立即擁有寶可夢全新穿戴式配件。

●想法獨見、行動像風一般存在且理性分析的「風象爸爸」

自由自在的個性最適合戶外運動,PChome 24h購物推薦最近話題度最熱門的「小米 Xiaomi手環8」,售價1,095元,比上一代開賣價再便宜100元、升級不加價;因應理性分析的個性,也推薦送爸爸一台功能性強大的平板電腦,「Lenovo Tab M10(3rd Gen) Ironbark 4GB/64GB平板電腦」,不僅有抗藍光護眼螢幕,還搭配雙喇叭Dolby Atoms環繞音效,更配備10小時連續超長效電池,現在下單加碼再送隨身風扇及Type-C充電器,即日起至8月9日特價5,488元。

●保守穩重、腳踏實地做事且按部就班的「土象爸爸」

保健食品及手機通訊最適合穩重個性的爸爸,PChome 24購物推薦「大研生醫德國頂級魚油Omega-3 84%(60粒 X 2盒)」,原價4,500元,8月3日至8月9日特價1,888元,相當於42折優惠;想幫爸爸換手機可參考「iPhone 14 Pro Max 128GB」,即日起至8月9日特價36,100元;新手機搭配耳機配件推薦「BOSE QuietComfort Earbuds耳機黑色」,為台灣官方授權賣場,主動式聲學降噪科技打造出「消噪模式」,充分感受音樂中的所有細節,即日起至8月9日特價4,888元,現省近5,000元。

●品味細膩、善於敏感觀察且貼心的「水象爸爸」