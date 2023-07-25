旅讀週曆／從調茶看見歷史脈絡！快來新北城市藝術節氣質品茗　揉和人地展現五感體驗

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文／姜雅馨

新北城市藝術節以「新生地」為主題，從6月30日至7月16日在新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館三鶯地區盛大舉辦，活動來到最後一週，除了可以體驗調茶樂趣，還能感受饒富趣味的多件藝術作品，現在就趕快跟著《DailyView網路溫度計》特派員沛穎一起來看看還有哪些含苞待放的活動吧！

三峽地區曾以出產碧螺春聞名！調茶體驗品茗歷史演進

三峽地區因為產出優質碧螺春茶葉，新北城市藝術節也特別邀請國際知名調茶師Chester來到陶博館園區進行「藝術野餐調茶體驗」，先是帶領民眾用雪克杯製作碎冰、練習調茶攪拌方式，接著分別在杯中加入蔗糖、碧螺春當作基底，接著倒入藍甘菊做漸層，最後放入雪克杯搖好的泡沫蜜香紅茶，就能完成一杯漂亮又好喝的調茶飲品。

此外，從調茶中還能暸解台灣茶葉歷史脈絡，調茶由上到下代表著歷史演進，從一開始產出紅茶到光復時期出現碧螺春、龍井等不同茶種，「時光由舊到新，可以喝到不同的味道、不同的香氣」。

▲新北城市藝術節「藝術野餐調茶體驗」將碧螺春倒入杯中。

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▲新北城市藝術節「藝術野餐調茶體驗」將調茶呈現出漸層顏色。

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▲新北城市藝術節「藝術野餐調茶體驗」。

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陶博館、新美館發現趣味藝術作品！融合地景展現新生地生命力



品完茶後也可以在陶博館園區觀賞藝術作品，像是藝術家江忠倫、林建志創作的《黑夢》，看起來就像放大版的黑色積木，讓每位遊客輕鬆搬動重組，創作者李承亮的《休站》則使用回收材料做成一座小山；走到新美館戶外園區圓頂藝術空間《科學家的遊戲時間》，在夏日午後搖身變成藝術家科學實驗室，重現80年代經典電玩遊戲， 藝術家邱承宏《水泥動物園》遠從花蓮搬運而來，可以看到梅花鹿、斑馬等多種彩色動物，創作者黃景楨的《風吹新北光芒萬丈》不僅是限時演出，還要配合當日天氣，也被沛穎笑稱為「即興版空中舞台劇」。

丁建中的《FLIP》講述新北工業發展，作品座落於山和盆地之間，當風吹過作品的時候，鐵的動力裝置就會跟著翻轉，有用主張的《更新中》則宛如電腦程式更新畫面，不僅與新北環兩相呼應，在夜間時還會發出光線，這些作品不僅展現新美館戶外園區多樣地形，也巧妙融合地景視覺藝術作品，象徵藝術新生地不斷蓬勃發展的生命力。

▲新北城市藝術節江忠倫、林建志《黑夢》。

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▲新北城市藝術節李承亮《休站》。

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▲新北城市藝術節《科學家的遊戲時間》。

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▲新北城市藝術節邱承宏《水泥動物園》。

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▲新北城市藝術節黃景楨《風吹新北光芒萬丈》。

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▲新北城市藝術節丁建中《FLIP》。

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▲新北城市藝術節有用主張《更新中》。

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藝術也能與街舞融合！草地舞台結合建築展現震撼聲光效果

街舞文化推廣者丘必信號召熱愛跳舞的人一起來到新美館戶外園區草地尬舞，街舞表演者131特別分享，「我的舞蹈融合蠻多不同的舞風元素，譬如說有House Waacking，然後也有一些即興現代元素，也有稍微和旁邊器材小小互動」；街舞表演者六百五則是穿著類似氣球的藍色服裝、頭戴藍色鴨舌帽，與藝術品《平行藝境》在草地上共舞，到了晚上也可以欣賞燈光設計師車克謙作品《共創之光——建築雷射燈光秀》，感受節奏與雷射光束的視聽覺饗宴。

▲新北城市藝術節街舞表演者131。

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▲新北城市藝術節街舞表演者六百五。

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▲新北城市藝術節燈光設計師車克謙《共創之光——建築雷射燈光秀》。

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