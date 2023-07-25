快訊

吹冷氣睡覺愈睡愈累 醫曝很多人都犯了NG習慣

台北101首推ESG旅行體驗 暑假親子高空放電不怕曬

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
除了ESG環教走讀，台北101今夏也特別推出適合親子學習的「木育手作工作坊」。圖／台北101提供
除了ESG環教走讀，台北101今夏也特別推出適合親子學習的「木育手作工作坊」。圖／台北101提供

今夏氣候飆高溫，戶外讓人難以久待。今夏台北101觀景台特別打造全新「OPEN TO GREEN雲端永續公園」，在各區呈現不同互動主題，並專為親子設計規畫適合半日遊的ESG環教走讀體驗課程、木育手作工作坊、台北101印象台北國際繪畫比賽等活動，讓暑期親子旅程免去室外的酷熱，在涼爽的室內高空景觀，共享親子時光。

三度取得美國綠建築協會LEED白金級認證的台北101，於2022年獲環保署認證，成為台灣環境教育場域之一。今年暑假，台北101觀景台首次針對親子客舉行「ESG環教走讀」體驗行程，讓參與者透過旅程打開台北101空間解密綠色知識，培養孩子們對環境保護的意識，活動一上線隔周第一梯次報名人數立即額滿，可見受歡迎程度。今年課程時間為7/29、8/26、9/30、10/28、11/25、12/23，每次約2小時的時間。

暑期親子之旅／木育手作工作坊、OPEN TO GREEN雲端永續公園

除了ESG環教走讀，台北101也特別推出「木育手作工作坊」，什麼是木育？木育一詞源自日本「木文化教育」，是關於木材相關的教育活動，在日本是正式教科書外的延伸性教育主題。而台灣擁有豐富的山林資源，透過木材的知識教育，帶領孩子認識生活中，充滿各種有關的木頭產品和玩具，課程從認識樹木、了解樹木、到創作木育的不同階段，以寓教於樂方式，傳遞永續森林與環境保育的理念。

「木育手作工作坊」親子課程即日起至8月19日止，每周六下午15:00於台北101觀景台舉行，接下來開課時間為7/29、8/5、8/12、8/19，一大一小報名費用1,650元，報名網址：https://reurl.cc/M86ZRn

另外，這個暑假來台北101觀景台也能體驗全場域「OPEN TO GREEN雲端永續公園」互動樂趣，現場由海漂木製成的木製互動道具，呈現不同主題，孩子可在其中奔走放電，也可打造自己的野餐場景，高空享受美食美景。

暑期親子之旅／台北101印象台北國際繪畫比賽

今年台北101首度舉辦的印象台北國際繪畫比賽即日起展開，由台北市政府觀光傳播局擔任指導單位的「印象台北國際繪畫比賽」，邀請世界各地喜愛繪畫同好者，一同描繪出這座城市的美好。台北101觀景台更準備了畫架和畫具，供現場民眾租借使用，置身雲端俯瞰整個大台北城市景觀，發揮想像力揮灑心中最好台北。

比賽分成「青年組」和「成人組」兩個組別，凡是喜愛繪畫的國內外人士皆可參加。除了個人報名，也歡迎學校、畫室等團體一起來參與。比賽徵件以「單張」方式進行，每組以金獎、銀獎、入圍佳作進行鼓勵，每人限得一獎。最高獎項5萬元/人。

繪畫比賽即日起開放線上報名，並於8月31日前繳件，比賽評選將於9月進行，並於9月底公布得獎名單。所有獲獎作品皆有機會於台北101展出，讓來自世界各地的遊客都能欣賞獲獎作品之美。報名網址與簡章：https://reurl.cc/pLEGad

今年台北101首度舉辦的印象台北國際繪畫比賽即日起開放線上報名，徵件至8/31止。圖／台北101提供
今年台北101首度舉辦的印象台北國際繪畫比賽即日起開放線上報名，徵件至8/31止。圖／台北101提供
台北101觀景台Open to Green雲端永續公園，孩子們可坐在現場由海漂木製成的木製品上休憩、遊玩。圖／台北101提供
台北101觀景台Open to Green雲端永續公園，孩子們可坐在現場由海漂木製成的木製品上休憩、遊玩。圖／台北101提供
台北101首度推出ESG環教走讀體驗行程，完成後可取得環境教育學習證書。圖／台北101提供
台北101首度推出ESG環教走讀體驗行程，完成後可取得環境教育學習證書。圖／台北101提供
今年暑假，親子們到台北101觀景台可體驗全場域「OPEN TO GREEN雲端永續公園」互動樂趣。圖／台北101提供
今年暑假，親子們到台北101觀景台可體驗全場域「OPEN TO GREEN雲端永續公園」互動樂趣。圖／台北101提供

台北101 親子

延伸閱讀

低碳概念ETF 優選

美股夠力 分批進場

期交所永續金融 秀成果

高二升高三最後一個暑假超重要 老師提醒升學注意事項

相關新聞

土用丑日吃鰻魚！大江戶町鰻屋外帶鰻魚飯現省468　

根據日本自江戶時期流傳至今的傳統，每年的「土用丑之日」正是大啖鰻魚、補充元氣的日子。今年夏季的土用丑之日將於7月30日到...

台北101首推ESG旅行體驗 暑假親子高空放電不怕曬

今夏氣候飆高溫，戶外讓人難以久待。今夏台北101觀景台特別打造全新「OPEN TO GREEN雲端永續公園」，在各區呈現...

遠東SOGO「宅料理競賽」開始報名 提倡全食物利用

隨疫情趨緩，遠東SOGO百貨連續第四年舉辦「宅料理競賽」，號召全台灣的一家之「煮」站出來，分享愛的味道。呼應國際淨零趨勢...

高檔海外旅遊 周六講座

揮別疫情，旅遊市場迎來消費者出國旅遊的渴望，主題與特色更成了高端旅程關注的重點，登山主題熱門行程「登頂富士山」，有行旅挑...

為颱風備戰！「4大超商限時優惠」快備貨 飲料、零食、泡麵、電池都入列

根據中央氣象局指出，中颱杜蘇芮逼近，不排除登陸機會，因應防颱、存糧需求，4大超商紛紛祭出相關商品限時優惠，飲料、零食、泡...

走過半世紀！遠百寶慶店晚間6時熄燈 總經理鞠躬謝客哽咽落淚

1972年開幕的遠百寶慶店，佇立在台北西門町半世紀，是台灣歷史最悠久的百貨公司，今日是最後營業日，在原地拆除改建前最後營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦