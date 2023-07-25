台北101首推ESG旅行體驗 暑假親子高空放電不怕曬

今夏氣候飆高溫，戶外讓人難以久待。今夏台北101觀景台特別打造全新「OPEN TO GREEN雲端永續公園」，在各區呈現不同互動主題，並專為親子設計規畫適合半日遊的ESG環教走讀體驗課程、木育手作工作坊、台北101印象台北國際繪畫比賽等活動，讓暑期親子旅程免去室外的酷熱，在涼爽的室內高空景觀，共享親子時光。

三度取得美國綠建築協會LEED白金級認證的台北101，於2022年獲環保署認證，成為台灣環境教育場域之一。今年暑假，台北101觀景台首次針對親子客舉行「ESG環教走讀」體驗行程，讓參與者透過旅程打開台北101空間解密綠色知識，培養孩子們對環境保護的意識，活動一上線隔周第一梯次報名人數立即額滿，可見受歡迎程度。今年課程時間為7/29、8/26、9/30、10/28、11/25、12/23，每次約2小時的時間。

暑期親子之旅／木育手作工作坊、OPEN TO GREEN雲端永續公園

除了ESG環教走讀，台北101也特別推出「木育手作工作坊」，什麼是木育？木育一詞源自日本「木文化教育」，是關於木材相關的教育活動，在日本是正式教科書外的延伸性教育主題。而台灣擁有豐富的山林資源，透過木材的知識教育，帶領孩子認識生活中，充滿各種有關的木頭產品和玩具，課程從認識樹木、了解樹木、到創作木育的不同階段，以寓教於樂方式，傳遞永續森林與環境保育的理念。

「木育手作工作坊」親子課程即日起至8月19日止，每周六下午15:00於台北101觀景台舉行，接下來開課時間為7/29、8/5、8/12、8/19，一大一小報名費用1,650元，報名網址：https://reurl.cc/M86ZRn

另外，這個暑假來台北101觀景台也能體驗全場域「OPEN TO GREEN雲端永續公園」互動樂趣，現場由海漂木製成的木製互動道具，呈現不同主題，孩子可在其中奔走放電，也可打造自己的野餐場景，高空享受美食美景。

暑期親子之旅／台北101印象台北國際繪畫比賽

今年台北101首度舉辦的印象台北國際繪畫比賽即日起展開，由台北市政府觀光傳播局擔任指導單位的「印象台北國際繪畫比賽」，邀請世界各地喜愛繪畫同好者，一同描繪出這座城市的美好。台北101觀景台更準備了畫架和畫具，供現場民眾租借使用，置身雲端俯瞰整個大台北城市景觀，發揮想像力揮灑心中最好台北。

比賽分成「青年組」和「成人組」兩個組別，凡是喜愛繪畫的國內外人士皆可參加。除了個人報名，也歡迎學校、畫室等團體一起來參與。比賽徵件以「單張」方式進行，每組以金獎、銀獎、入圍佳作進行鼓勵，每人限得一獎。最高獎項5萬元/人。