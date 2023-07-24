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名模創業加一！內睡衣旗艦店開幕 聯名珠寶推七夕禮盒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹Shine From Within & J'aime Moi 聯名禮盒「星漾洛可可」內衣與珠寶，13,140元。圖／Shine from Within提供
模特兒演繹Shine From Within & J'aime Moi 聯名禮盒「星漾洛可可」內衣與珠寶，13,140元。圖／Shine from Within提供

台灣知名模特兒傅雅凡（Fan Fu）與紐約Parsons設計學院畢業的港裔設計師Catherine Tam共同創立全新內睡衣、泳裝品牌「Shine From Within，簡稱SFW」，並於日前於台北市東區開設旗艦店，主打可以和日常的外出服做混搭的舒適內睡衣時尚。如同品牌名稱，SFW希望穿上該品牌服飾的女性都能由內而外地散發屬於自己的光芒。

SFW也特地邀請獨立女性珠寶設計師Natalie Y，特別為SFW設計配戴在身上Body Chain及J'aime Moi Fine Jewelry系列珠寶，利用堆疊、分層、混搭搭配，為日常穿搭營造視覺亮點。雙方更針對即將到來的七夕攜手推出聯名系列，結合貼近女性的內衣、泳裝與珠寶。 兩款七夕聯名禮盒中，「星漾洛可可」內含芭蕾名伶馬甲式內衣 一套以及一款星星月亮造型的18K金鑲鑽和粉紅剛玉珠寶； 「夜幕摩納哥」則包括一套黑色的迷情尼斯睡衣連身褲與幸運馬蹄凌灰石14K金鑲鑽身體鍊，除了甫於上週開幕的旗艦店，亦同步於官網上架

名模傅雅凡與港裔設計師Catherine Tam共同創立全新內睡衣、泳裝品牌「Shine From Within」，日前於台北市東區開設旗艦店。圖／Shine from Within提供
名模傅雅凡與港裔設計師Catherine Tam共同創立全新內睡衣、泳裝品牌「Shine From Within」，日前於台北市東區開設旗艦店。圖／Shine from Within提供
（由左至右）全新內睡衣、泳裝品牌「Shine From Within」兩位創辦人傅雅凡與Catherine Tam。圖／Shine from Within提供
（由左至右）全新內睡衣、泳裝品牌「Shine From Within」兩位創辦人傅雅凡與Catherine Tam。圖／Shine from Within提供
模特兒演繹Shine From Within & J'aime Moi 聯名禮盒「夜幕摩納哥」睡衣與珠寶，77,000元。圖／Shine from Within提供
模特兒演繹Shine From Within & J'aime Moi 聯名禮盒「夜幕摩納哥」睡衣與珠寶，77,000元。圖／Shine from Within提供

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