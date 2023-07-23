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又萌又療癒！朝聖JINS動物友好樂園 打卡還能獲得限量卡娜赫拉寵物陶瓷碗

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
延續「廢鏡心思」精神，JINS創造了動物友好樂園大型裝置，讓更多人關注動物、寵物生存權利。圖／JINS提供
延續「廢鏡心思」精神，JINS創造了動物友好樂園大型裝置，讓更多人關注動物、寵物生存權利。圖／JINS提供

秉持著取之社會，並用之社會的理念，日本連鎖眼鏡品牌JINS在去年首度發起「廢鏡心思」活動，並且找來雕塑家以回收鏡片，打造一尊巨大「哥吉拉」，並於全台巡迴展出，獲得熱烈迴響。今年延續同樣精神，主題從環境友善擴大到動物平權，JINS更創造了「動物友好樂園」大型裝置，讓更多人關注動物、寵物生存權利。

連續兩年JINS舉辦廢棄眼鏡回收活動，還表示數量和去年相比成長了25%，代表更多民眾認同品牌提出的永續理念。JINS台灣總經理邱明琪也表示「很開心能夠獲得熱烈迴響，未來也會持續落實企業社會責任，發揮正向影響力」。不同於去年的哥吉拉，結合廢棄眼鏡所打造「JINS動物友好樂園」，有著擬人化的柯基犬、虎斑貓和穿山甲等，藉以傳達動物平權理念。而本身就很喜愛毛孩的郭書瑤也特地到場支持，JINS動物友好樂園的揭幕活動，還呼籲大家可以將心比心，不論有沒有養毛小孩都可以互相體諒，讓環境越來越好。

女星郭書瑤（左）和JINS台灣總經理邱明琪為「動物友好樂園」大型裝置揭幕。圖／JINS提供
女星郭書瑤（左）和JINS台灣總經理邱明琪為「動物友好樂園」大型裝置揭幕。圖／JINS提供

為號召更多民眾關注動物平權議題，JINS不只自即日起到8月16日為止在大稻埕碼頭展出「動物友好樂園」，民眾只要和旋轉木馬裡的快樂動物們合照，上傳到個人IG且@JINSTaiwan、#JINS動物友好樂園，並至JINS官方IG指定貼文留言「友好樂園最給力 守護動物我可以！」，即有機會獲得獨家限量卡娜赫拉的圖樣木架寵物陶瓷碗乙個。

JINS自即日起到8月16日為止在大稻埕碼頭展出「動物友好樂園」，民眾只要打卡合照，即有機會獲得獨家限量卡娜赫拉的圖樣木架寵物陶瓷碗乙個。圖／JINS提供
JINS自即日起到8月16日為止在大稻埕碼頭展出「動物友好樂園」，民眾只要打卡合照，即有機會獲得獨家限量卡娜赫拉的圖樣木架寵物陶瓷碗乙個。圖／JINS提供

關注社會議題，寶島眼鏡也不落人後！今年首次跨界台灣在地設計師，包括馬來貘、包大山、KINGJUN、小高潮色計事務所，推出聯名款眼鏡。除了風格多元俏皮可愛之外，系列中還提供了環保材質的鏡框選擇；還設立競賽獎金鼓勵台灣設計藝術學子，並捐出全台門市銷售台灣設計師聯名系列營收的1%成為培育獎金。

寶島眼鏡今年首次跨界台灣在地設計師，推出聯名款眼鏡，並將捐出這系列營收的1%成為設計學子的培育獎金。圖／寶島眼鏡提供
寶島眼鏡今年首次跨界台灣在地設計師，推出聯名款眼鏡，並將捐出這系列營收的1%成為設計學子的培育獎金。圖／寶島眼鏡提供

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