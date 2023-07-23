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EVISU重返台灣挑戰高端牛仔褲市場 復刻懷舊東洋風格 七、八年級生會埋單嗎？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
EVISU台北旗艦店開幕，邀請了小春Kenzy（左）、阮經天（左二）、MC HotDog熱狗（右二）和Karencici來站台。圖／EVISU提供
EVISU台北旗艦店開幕，邀請了小春Kenzy（左）、阮經天（左二）、MC HotDog熱狗（右二）和Karencici來站台。圖／EVISU提供

EVISU在2000年初期，由代理商引進來台，躍升為當時熱門品牌之一，然而在2017年後，因故結束在台銷售。不過，在品牌創立超過30年後，由擁有海外經營權的香港商惠美壽公司，看好本地高端潮流消費潛力，讓這曾紅極一時的服飾品牌，重返台灣，並選在東區商圈，開設首間旗艦店。

在90年代成立的牛仔褲品牌EVISU因為打著「日式職人」工藝，初期產品，帶有濃厚的手工感，有別於當時風行的美式風格，且適逢丹寧服飾走上時尚伸展台的氛圍影響，即便動輒上萬元的褲款都有消費者支持。爾後，因品牌日籍創辦人將海外經營權售出，因此針對不同市場需求，帶有時下流行元素的「歐洲版」和最初的「日版」，且都各有支持者。以在牛仔褲後口袋人手繪製「Seagull」海鷗圖案著稱的EVISU因應成本考量，歐洲版則改以刺繡、貼章方式呈現。

隨著EVISU台北旗艦店開幕，也宣布邀請阮經天擔任品牌好友。圖／EVISU提供
隨著EVISU台北旗艦店開幕，也宣布邀請阮經天擔任品牌好友。圖／EVISU提供

此次香港商惠美壽分公司以直營方式，讓EVISU重返台灣，就是帶來所謂歐洲版服飾，產品多為中國生產。品牌方則表示，未來仍會不定期的加入部分的日製產品，讓消費者有多元選擇。同時提到EVISU是七、八年級生成長的回憶，且觀察到仍有不少本地支持者，都要透過代買或是到異地旅遊時才能購買，因此決心在今年回歸；而且在疫情後的拓展據點也是品牌發展策略之一，於台灣旗艦店之前，也甫於上海、澳門成立專賣店。

嶄新的EVISU台北旗艦店，佔地近50坪，以金屬銀和寶藍配色為主軸來裝潢。圖／EVISU提供
嶄新的EVISU台北旗艦店，佔地近50坪，以金屬銀和寶藍配色為主軸來裝潢。圖／EVISU提供

嶄新的EVISU台北旗艦店，佔地近50坪，除了提供經典牛仔褲之外，還呈現了受年輕人喜愛的EVISUKURO系列、Evergreen系列等外套、T恤和連帽上衣等。風格皆延伸自EVISU擅長的東洋色彩，結合了惠比壽福神、金魚、牡丹花等日本傳統圖騰。EVISU相當自豪的刺繡工藝，因為使用密針工法，所以標榜不易脫線。除了丹寧布料服飾，還推出了工裝、機能感服飾，得以搭配不同造型。而在訂價上，招牌牛仔褲售價普遍仍落在萬元之上，T恤則約三千元起跳，隨著裝飾的繁複度而增加。

EVISU台北旗艦店除了提供經典牛仔褲之外，還呈現了受年輕人喜愛的EVISUKURO系列、Evergreen系列等外套、T恤和連帽上衣等。圖／EVISU提供
EVISU台北旗艦店除了提供經典牛仔褲之外，還呈現了受年輕人喜愛的EVISUKURO系列、Evergreen系列等外套、T恤和連帽上衣等。圖／EVISU提供

EVISU EVISUKURO系列丹寧襯衫外套。圖／EVISU提供
EVISU EVISUKURO系列丹寧襯衫外套。圖／EVISU提供

以在牛仔褲後口袋人手繪製「Seagull」海鷗圖案著稱的EVISU因應成本考量，歐洲版則改以刺繡、貼章方式呈現。圖／EVISU提供
以在牛仔褲後口袋人手繪製「Seagull」海鷗圖案著稱的EVISU因應成本考量，歐洲版則改以刺繡、貼章方式呈現。圖／EVISU提供

EVISU服飾結合了惠比壽福神、金魚、牡丹花等日本傳統圖騰。圖／EVISU提供
EVISU服飾結合了惠比壽福神、金魚、牡丹花等日本傳統圖騰。圖／EVISU提供

品牌 牛仔褲 阮經天

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