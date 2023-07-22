機場時尚學著點！男星Vachirawit肩包上身「泰」漂撇！

過境機場，多數人會想攜帶隨身一間小型登機箱，因為方便、因為容量可以將更多的旅行用品隨身攜帶，因而不必托運行李。但其實旅行本身就應該是輕鬆、愜意的，例如泰國男星Bright Vachirawit日前就示範了一次輕便的搭機造型，自由、漂撇、騎士風滿點！

日前Bright Vachirawit在過境機場時，一身黑色T恤、黑色長褲、口戴口罩，並將太陽眼鏡掛在頭上，瀟灑從車上步入香港國際機場，只見身為Burberry南亞太地區品牌大使的Bright Vachirawit隨身背帶了一款具有金屬扣環的黑色包款，原來正是Burberry年度新發表的Knight包款。

以馬術韁繩扣環為特色的Knight Bag，其設計靈感來自Burberry經典的EKD戰馬騎士徽章。獨特的開口折疊設計讓包型多變，一旦將開口處立起、也可變化為托特包型；不對稱的包款輪廓則搭配搶眼的金色金屬扣環與配金色拉鍊，同時包款肩帶還可調整長度，因此包款是否置於腰側、腋下？都能彈性變化。