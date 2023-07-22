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機場時尚學著點！男星Vachirawit肩包上身「泰」漂撇！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
泰國男星Bright Vachirawit日前在香港機場時，以一身搭配Burberry的 「騎士包」Knight包，男友力大爆發。圖／Burberry提供（合成圖）
泰國男星Bright Vachirawit日前在香港機場時，以一身搭配Burberry的 「騎士包」Knight包，男友力大爆發。圖／Burberry提供（合成圖）

過境機場，多數人會想攜帶隨身一間小型登機箱，因為方便、因為容量可以將更多的旅行用品隨身攜帶，因而不必托運行李。但其實旅行本身就應該是輕鬆、愜意的，例如泰國男星Bright Vachirawit日前就示範了一次輕便的搭機造型，自由、漂撇、騎士風滿點！

日前Bright Vachirawit在過境機場時，一身黑色T恤、黑色長褲、口戴口罩，並將太陽眼鏡掛在頭上，瀟灑從車上步入香港國際機場，只見身為Burberry南亞太地區品牌大使的Bright Vachirawit隨身背帶了一款具有金屬扣環的黑色包款，原來正是Burberry年度新發表的Knight包款。

以馬術韁繩扣環為特色的Knight Bag，其設計靈感來自Burberry經典的EKD戰馬騎士徽章。獨特的開口折疊設計讓包型多變，一旦將開口處立起、也可變化為托特包型；不對稱的包款輪廓則搭配搶眼的金色金屬扣環與配金色拉鍊，同時包款肩帶還可調整長度，因此包款是否置於腰側、腋下？都能彈性變化。

包款目前共有黑、綠、含羞草黃、紫色等多種配色，並有皮革與拼接羔羊皮的多種材質選擇；不僅適合男性配戴，也能為女孩可自由造型、為自己添增以「騎士風格」。下次旅行或搭機，是不是也放棄登機箱，改用一款Knight包、輕鬆走跳呢？

黑色皮革中型款Knight包，價格店洽。圖／Burberry提供
黑色皮革中型款Knight包，價格店洽。圖／Burberry提供
泰國男星Bright Vachirawit日前在香港機場時，以一身搭配Burberry的 「騎士包」Knight包，男友力大爆發。圖／Burberry提供
泰國男星Bright Vachirawit日前在香港機場時，以一身搭配Burberry的 「騎士包」Knight包，男友力大爆發。圖／Burberry提供
含羞草黃色皮革小型款Knight包，價格店洽。圖／Burberry提供
含羞草黃色皮革小型款Knight包，價格店洽。圖／Burberry提供
綠色皮革中型款Knight包，價格店洽。圖／Burberry提供
綠色皮革中型款Knight包，價格店洽。圖／Burberry提供
皮革拼接羔羊皮小型款Knight包，價格店洽。圖／Burberry提供
皮革拼接羔羊皮小型款Knight包，價格店洽。圖／Burberry提供
對於多數男性喜愛以深色、黑色造型，Knight Bag的金色拉鏈、裝飾細節，正好讓全身擁有閃亮焦點、也展輕奢風格。圖／Burberry提供
對於多數男性喜愛以深色、黑色造型，Knight Bag的金色拉鏈、裝飾細節，正好讓全身擁有閃亮焦點、也展輕奢風格。圖／Burberry提供

機場 Burberry

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