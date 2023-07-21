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相挺治癒罕見疾病！寶珀推2023 Only Watch特別版腕表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
2023年的Only Watch拍賣中，Blancpain則以今年正巧甫問世70年紀念的「五十噚」系列為基礎，奉上一只獨特藍色的特別版圖／Blancpain提供（合成圖）
2023年的Only Watch拍賣中，Blancpain則以今年正巧甫問世70年紀念的「五十噚」系列為基礎，奉上一只獨特藍色的特別版圖／Blancpain提供（合成圖）

隨著Only Watch拍賣會即將在11月於日內瓦舉辦，高級鐘表品牌寶珀（Blancpain）也在近日推出了一只獨一無二、全世界僅此一只的「五十噚70周年腕表Only Watch特別版」，為慈善拍賣與治癒罕見疾病，共襄盛舉。

在過去20多年中，寶珀（Blancpain）一直是摩納哥抗肌肉萎縮症協會的熱心夥伴。而在2023年的Only Watch拍賣中，Blancpain則以今年正巧甫問世70年紀念的「五十噚」系列為基礎，奉上一只獨特藍色的特別版；事實上，無論對腕表收藏家或寶珀而言，五十噚都不是一只普通的專業潛水表。問世於1953年的這款設計，是以「噚」而非「公尺」為計量單位，而「五十噚」則恰巧為100公尺，但多數該系列表款都具備100或300米的防水深度。

於此同時，五十噚系列原本就有抗刮磨、弧形的藍寶石水晶鏡面表圈，這意味表圈不易在水下或陸地受到刮磨耗損，過往是品牌獨家專利，近10年才罕見地在同集團其他高級品牌出現，別具一格。而為了Only Watch 2023推出的五十噚特別版，則具有藍色面盤、藍色表圈與藍色NATO尼龍表帶，並使用可在透明底蓋中一覽無遺、具備五日動力儲存的1315型機芯。

拍賣會預計將在11月於日內瓦實體與網路上進行同步拍賣，屆時這只表款能拍得何等的金額？且讓時間最後給出答案嘍！

1315機芯上有著Only Watch 2023字樣，並可在表背中欣賞。圖／Blancpain提供
1315機芯上有著Only Watch 2023字樣，並可在表背中欣賞。圖／Blancpain提供
五十噚Only Watch特別版腕表，以代表海洋、寬廣、包容的藍色為主視覺。圖／Blancpain提供
五十噚Only Watch特別版腕表，以代表海洋、寬廣、包容的藍色為主視覺。圖／Blancpain提供

品牌 日內瓦 拍賣會

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