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限時3天！7-ELEVEN「抗大暑」特大杯美式咖啡買1送1　「OPEN POINT行動隨時取」推限量優惠組

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎大暑，7-ELEVEN自7月23日至7月25日限時3天加碼推出「CITY CAFE特大杯美式咖啡」買1送1、「CITY CAFE特大杯拿鐵」買2送1。圖／7-ELEVEN提供
迎大暑，7-ELEVEN自7月23日至7月25日限時3天加碼推出「CITY CAFE特大杯美式咖啡」買1送1、「CITY CAFE特大杯拿鐵」買2送1。圖／7-ELEVEN提供

本週日（7月23日）即將迎來二十四節氣中最炎熱的「大暑」，炎熱高溫讓人隨時隨地都想來杯清涼飲品。7-ELEVEN CITY CAFE推出「抗大暑來解渴一下」優惠活動，7月23日至7月25日限時3天加碼「CITY CAFE特大杯美式咖啡」買1送1、「CITY CAFE特大杯拿鐵」買2送1。

另外，「OPEN POINT行動隨時取」也推出「夏天就是要CITY數位轉贈LUCKY 7杯組」優惠活動，即日起至7月25日購買指定CITY系列飲品可享買5送2，限量組合售完為止；同時使用數位傳情轉贈分享，還可獲得CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1專屬連結賣場。

「OPEN POINT行動隨時取」即日起至7月25日推出「夏天就是要CITY數位轉贈LUCKY 7杯組」限量優惠活動，包括「CITY CAFE大杯卡布奇諾」買5送2，優惠價275元（原價385元，省110元），限量5萬組；「CITY CAFE大杯美式咖啡」買5送2，優惠價225元（原價315元，省90元），限量10萬組；「CITY CAFE大杯拿鐵」買5送2，優惠價275元（原價385元，省110元），限量10萬組；「CITY TEA現萃茶珍珠椰果四季春青茶／優格好多青茶」買5送2，優惠價300元（原價420元，省120元），限量5萬組；「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾」買5送2，優惠價375元（原價525元，省150元），限量5萬組；「CITY PRIMA精品小農水果冰磚咖啡（檸靜時光冰磚／橙香陽光冰磚）」買5送2，優惠價600元（原價840元，省240元），限量5萬組。

活動期間於「OPEN POINT行動隨時取」購買上述指定案型，並轉贈分享給好友一起LUCK一夏，就能再獲得大杯卡布奇諾買1送1專屬連結賣場。「OPEN POINT行動隨時取」同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數，請見OPEN POINT App說明，精品咖啡、現萃茶為限定門市兌領。

「OPEN POINT行動隨時取」即日起至7月25日推出「夏天就是要CITY數位轉贈LUCKY 7杯組」優惠活動，購買指定CITY系列飲品可享買5送2，限量組合售完為止。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN POINT行動隨時取」即日起至7月25日推出「夏天就是要CITY數位轉贈LUCKY 7杯組」優惠活動，購買指定CITY系列飲品可享買5送2，限量組合售完為止。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 大暑 高溫

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