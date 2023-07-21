快訊

2023鬼月暖身！盤點7部院線恐怖電影片單 你敢看嗎？

高樓裝冷氣掉落砸死女大生 李姓工人3萬交保

俄國退出黑海穀物協議 不只瞄準烏克蘭還想噱一筆？

燦坤「生活應援祭3.0」串聯內湖IKEA、迪卡儂、全聯 憑發票加贈實用好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤夏季電視新機好評熱賣中，指定電視享獨家好禮多選1。圖／燦坤提供
燦坤夏季電視新機好評熱賣中，指定電視享獨家好禮多選1。圖／燦坤提供

夏季家電優惠一波接一波，燦坤「生活應援祭3.0」即日起開跑，全館限時8折起，指定品牌刷指定信用卡獨家贈現金折價券，最高可現抵2,000元，會員消費滿5,000元加碼抽「韓國首爾來回機票」，凡首次綁定燦坤APP還可參加「金典酒店雙人自助餐券」抽獎活動。活動期間使用Fula支付，即享燦坤獨家現折優惠最高11%；使用悠遊付滿額享最高6%回饋。

燦坤生活應援祭邁入第3屆，此次更號召內湖商圈通路共同響應，燦坤會員只要憑IKEA內湖店、全聯內湖舊宗店、迪卡儂內湖店之消費發票，到燦坤內湖旗艦店消費滿999元即可兌換環保杯袋乙個，滿5,000元送100燦坤K幣，買4大家電滿5,000元送清淨海超級檸檬環保洗衣膠囊小巧包（8顆入）。憑燦坤內湖旗艦店發票至內湖IKEA家具家飾消費，不限金額即可兌換IKEA365+保鮮盒180ml乙個；到全聯內湖舊宗店單筆消費滿百元，贈送熱美式咖啡乙杯（每日限量50杯）；憑發票報名迪卡儂運動社科技體適能inbody享免費體驗。

父親節即將到來，燦坤買指定電鬍刀滿3,000元即可抽免單，電鬍刀單品消費滿17,000元以上，還可享有燦坤獨家滿額禮，iPad 10.2吋64GB、Dyson無線吸塵器、Switch主機、輝葉律動機等精選禮品限時大方送；指定電鬍刀舊換新，最高再現折2,000元。

燦坤線上購物也響應父親節，即日起至8月8日止，特別推出「你下單，我付清」活動，全館限時下殺4折起，天天登入不間斷最高可獲得888元購物金，活動期間下單再抽10名免單。燦坤線上購物亦同享「生活應援現折券」活動，指定商品最高現折599元，買指定空調登錄最高送5,000元。

另外，燦坤同場加映果粉專屬優惠，開學季享蘋果維修折扣，9月底前Mac維修全面9折，iOS全系列維修，出示學生證件享9.7折優惠。指定款MacBook Air M1買就送價值4,860元的好禮包（Type-C Hub、65W快充組、保護貼及清潔組）；指定款iPhone 14 Pro 256GB原價38,400元，活動價36,447元，再送市價1,480元UAG保護殼；指定款iPad Pro 12.9 256GB原價41,400元，活動價38,488元、再送市價800元保護貼。

高階電競筆電挺你制霸遊戲戰場，指定筆電7.7折起，最高再享1,500元現折券。圖／燦坤提供
高階電競筆電挺你制霸遊戲戰場，指定筆電7.7折起，最高再享1,500元現折券。圖／燦坤提供
輝葉追夢椅PLUS（石墨烯升級款）享優惠價71,666元，8月底前另享12,000元現折優惠，再贈鋼鐵人手持吸塵器。圖／燦坤提供
輝葉追夢椅PLUS（石墨烯升級款）享優惠價71,666元，8月底前另享12,000元現折優惠，再贈鋼鐵人手持吸塵器。圖／燦坤提供
節能家電補助拍板追加，指定變頻空調最高現折1,600元，再享清淨機加購價。圖／燦坤提供
節能家電補助拍板追加，指定變頻空調最高現折1,600元，再享清淨機加購價。圖／燦坤提供

內湖 發票

延伸閱讀

孫曉雅稱AIT想當內湖好鄰居 李彥秀：希望不是只有嘴巴當

買6樣東西錯3次！他怨「自助結帳超雷」 網點2店超好用：根本黑科技

想買高CP值家具首選IKEA？內行狂推1日系品牌：便宜耐用還有組裝服務

能裝什麼？她驚見IKEA推迷小環保袋 網揭用途：防水不怕髒

相關新聞

燦坤「生活應援祭3.0」串聯內湖IKEA、迪卡儂、全聯 憑發票加贈實用好禮

夏季家電優惠一波接一波，燦坤「生活應援祭3.0」即日起開跑，全館限時8折起，指定品牌刷指定信用卡獨家贈現金折價券，最高可...

粉絲快看！神還原EVA初號機一卡通 限量5千組售完絕不再版

一卡通公司繼今年初發行經典的EVA《00》及EVA《02》精裝一卡通及「使徒」絨毛造型卡後，一直釋放將推出EVA系列3D...

想起小時候熱衷收集的Hello Kitty？7-ELEVEN「超商磁鐵」回來了！限量角色曝光網淚：回憶殺

超商時常會和各種人氣IP推出聯名商品，只要在消費的時候累積點數或是加價購，就能得到可愛的周邊產品，不同時期的聯名集點活動也會帶起風潮，成為特別的回憶。像是多年前7-ELEVEN曾經推出的「Hello Kitty磁鐵」就曾帶起一陣流行，也成為不少人的童年回憶。近期有網友發現，超商又再度出現「送磁鐵」的活動，小時候的記憶完全被喚醒，引發熱討論。

外媒譽為此生必看！倫敦西區原版音樂劇「最後那五年」全面啟售

被外媒評為此生必看的音樂劇「最後那五年」（The Last Five Years），今年九月即將首度降臨台灣，9/30至10/7在台北表演藝術中心藍盒子盛大開演！原汁原味還原倫敦西區演出，堅強陣容絕不能錯過！

JAMEI CHEN初秋膠囊系列 心性踏查與個人的風格外顯

以旅行為靈感、走入日常生活，台灣設計師品牌JAMEI CHEN近日發表初秋膠囊系列，透過設計師以一年時光旅途遍及多個古文...

台灣首部探索精神疾病的音樂劇 「近乎正常」照亮黑暗

音樂劇通常被認為是帶來歡笑、熱情與活力。很難想像，一部深度探討躁鬱症、甚至把各種藥丸放進歌詞的百老匯音樂劇，不但摘下東尼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦