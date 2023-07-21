燦坤「生活應援祭3.0」串聯內湖IKEA、迪卡儂、全聯 憑發票加贈實用好禮

夏季家電優惠一波接一波，燦坤「生活應援祭3.0」即日起開跑，全館限時8折起，指定品牌刷指定信用卡獨家贈現金折價券，最高可現抵2,000元，會員消費滿5,000元加碼抽「韓國首爾來回機票」，凡首次綁定燦坤APP還可參加「金典酒店雙人自助餐券」抽獎活動。活動期間使用Fula支付，即享燦坤獨家現折優惠最高11%；使用悠遊付滿額享最高6%回饋。

燦坤生活應援祭邁入第3屆，此次更號召內湖商圈通路共同響應，燦坤會員只要憑IKEA內湖店、全聯內湖舊宗店、迪卡儂內湖店之消費發票，到燦坤內湖旗艦店消費滿999元即可兌換環保杯袋乙個，滿5,000元送100燦坤K幣，買4大家電滿5,000元送清淨海超級檸檬環保洗衣膠囊小巧包（8顆入）。憑燦坤內湖旗艦店發票至內湖IKEA家具家飾消費，不限金額即可兌換IKEA365+保鮮盒180ml乙個；到全聯內湖舊宗店單筆消費滿百元，贈送熱美式咖啡乙杯（每日限量50杯）；憑發票報名迪卡儂運動社科技體適能inbody享免費體驗。

父親節即將到來，燦坤買指定電鬍刀滿3,000元即可抽免單，電鬍刀單品消費滿17,000元以上，還可享有燦坤獨家滿額禮，iPad 10.2吋64GB、Dyson無線吸塵器、Switch主機、輝葉律動機等精選禮品限時大方送；指定電鬍刀舊換新，最高再現折2,000元。

燦坤線上購物也響應父親節，即日起至8月8日止，特別推出「你下單，我付清」活動，全館限時下殺4折起，天天登入不間斷最高可獲得888元購物金，活動期間下單再抽10名免單。燦坤線上購物亦同享「生活應援現折券」活動，指定商品最高現折599元，買指定空調登錄最高送5,000元。