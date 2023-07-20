金泰亨加入卡地亞美洲豹家族 韓流男包辦時尚精品代言

韓流娛樂席捲全球，影響力展現在「帶貨力」上，讓愈來愈多韓流偶像與明星摘下國際精品代言。法國精品品牌卡地亞（CARTIER）就宣佈男子天團BTS防彈少年團的成員金泰亨（V）加入美洲豹家族，成為演繹卡地亞Panthère de Cartier珠寶系列的最新形象大使，並釋出他所拍攝的首個廣告形象，他在其中搭配了鑽石戒指、美洲豹手環和Révélation d'une Panthère腕表。除了金泰亨，卡地亞美洲豹家族還包括金馬影帝張震，以及BLACKPINK成員金智秀（JISOO）。

除了卡地亞，凡賽斯（Versace）則是宣佈新一代的韓國男團Stray Kids的「門面擔當」鉉辰（Hyunjin）出任全球品牌大使；他首度為Versace所拍攝的2023年聖誕節宣傳照片和短片也預計將於11月曝光。今年初宣布加入紀梵希（Givenchy）品牌代言的第二代韓團代表BIGBANG的成員太陽（Taeyang），他為品牌拍攝的首個形象廣告也終於亮相，還是由品牌藝術總監馬修威廉斯（Matthew.M.Williams.）親自掌鏡，品牌重視程度可見一斑。 太陽紀梵希釋出BIGBANG隊長太陽（Taeyang） 正式成為 GIVENCHY 全球品牌代言人後拍攝的第一個男裝形象廣告。圖／紀梵希 卡地亞宣布韓國天團BTS成員金泰亨（V），成為新任Panthère de Cartier形象大使。圖／卡地亞提供 Versace宣佈韓國男團Stray Kids成員鉉辰 (Hyunjin) 擔任全球品牌大使。圖／凡賽斯提供