比官網開學專案還划算！Straight A買MacBook、iPad加碼最高回饋22%

學生果粉每年最期待的採購時機，就是每年暑假的「蘋果Back To School開學專案」，STUDIO A旗下Straight A全台首家AAES授權教育專家/校園體驗中心更推出品牌專屬加碼活動，即日起至9月30日，凡購買Mac、iPad全系列商品享教育優惠價之外，買Mac指定機種更加碼推出每滿萬現折1,200元的優惠，或選擇1元加購AirPods Pro第2代與耳機保護殼，最高可省下22,900元。

於Straight A購買指定MacBook機種可享好禮5選1，除了每滿萬現折1,200元，另外還可選1元加購AirPods Pro第2代與VAP耳機殼，或是VAP SSD 512GB、Marshall Willen攜帶式藍牙喇叭、周邊大禮包等。買MacBook全系列加購S.A Care延長保固可再額外享有配件購物金最高6,000元。購買指定款iPad，最高省3,500元，還能享有觸控筆、保護貼、鍵盤等好禮多選1，加購S.A Care 延長保固，可再享配件購物金、AirPods2選1優惠。