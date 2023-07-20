影音創作夯 網紅口袋相機、輕巧APS-C無反旗艦搶攻創作者荷包
YouTube等各式動態影像創作平台成為近年熱門社群焦點，甚至「成為YouTuber、網紅」變成許多孩子的未來志願，也讓各式主打動態影像創作的拍攝裝備變得越來越受消費者關注。Sony Taiwan在台發表全新APS-C片幅可交換鏡頭式數位相機α6700，結合了全片幅Alpha及Cinema Line系列中最先進的動靜態影像功能，並兼顧α6000系列經典輕巧便攜的機身設計，同步推出首創包含單指向、全指向及立體聲等共8種收音模式的ECM-M1指向型麥克風，完整且強大功能直擊動態攝影師與影像創作者的荷包。
α6700採用2,600萬畫素APS-C片幅背照式Exmor R CMOS感光元件，搭配先進的BIONZ XR影像處理器，透過與α7R V相同的AI處理元件，即時識別⾃動對焦功能可辨識人、動物、鳥類、昆蟲、汽車/火車和飛機等多元主體，而精準的自動對焦表現，讓使用者專注於構圖並自由的實現創作。支援高達4K 120p錄影格式，並同時擁有14+級寬廣動態範圍，可在低光源的條件下捕捉更多細節；此外，α6700亦承襲了Sony專業電影攝影機系統中的 S-Cinetone相片設定檔，可呈現自然中性的膚色，無需後期調色即可創作出電影感影像。
Canon則是推出了首款袖珍輕巧VLOG影音相機PowerShot V10，重量僅211公克，搭載19mm超廣角定焦鏡頭、配備1吋CMOS影像感測器，外型突破以往設計概念，直立式方便單手輕鬆操作，螢幕還可向上翻轉，手持自拍超方便，還有內建伸縮支架，讓使用者免另外安裝腳架就可以自行站立拍攝。內建全指向立體聲麥克風，可進行4K 30p短片拍攝，搭配Canon Camera Connect App即可在YouTube、Facebook等平台進行高解析度直播，還有網美最愛的5級美肌調整模式、14種色彩濾鏡，讓影音創作者不論是社群直播、網路視訊、即時串流、Vlog影片自拍、直式短影音拍攝，都能輕鬆取材。
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