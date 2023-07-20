今夏5大美味鰻魚飯出列！「土用丑日」吃鰻補元氣

日本傳統習俗，會在一年中最炎熱的「土用丑日」這天吃鰻魚消暑補元氣，今年落在7月30日，而農曆的「大暑」也將來臨，台灣今夏大興鰻魚飯，同時衍生出更多鰻魚創意料理，除了可在星飯店優雅開吃，也能外帶餐盒，甚至提供食材做法、在家輕鬆料理。

台北遠東香格里拉7樓的ibuki日本料理餐廳，即起推出三道讓人食慾大開的鰻魚料理，由主廚李淼文嚴選台灣雲林新鮮優質鰻魚，展現炭烤香氣的蒲燒鰻魚飯、日式鰻魚手卷，以及創意搭配加拿大鴨肝與日本圓茄佐照燒醬，以此迎接「土用丑日」的節氣饗宴。

大倉久和大飯店山里日本料理即日起至7月28日開放預購經典鰻魚外帶盒飯，取貨日為2023年7月30日，每份售價1,200元，免費贈送味噌湯及經典鰻魚玉子燒一份。山里採用傳統關東作法，從鰻魚的背部剖開，用竹籤串起、先蒸過再塗上醬汁燒烤，料理手法也受到江戶的武士文化影響，滋味濃厚，收汁較乾、口感外酥內軟。

高雄萬豪酒店的京樂日本料理餐廳即日起推出獨特的「鰻魚八吃」會席料理，共可品嘗8種不同風味的鰻魚料理。身為關東主廚渡邊承襲正統技法，將鰻魚先蒸後烤，口感更軟嫩細緻，包括以柴魚高湯料理而成的「鰻魚果凍」及「鰻魚慕斯」，以及燻烤「白燒鰻」、「鰻魚有馬山椒煮」、「鰻魚打豆揚」、「鰻卷玉子」等料理。重頭戲「蒲燒鰻魚飯」色澤微焦金黃，佐山椒粉、海苔絲及蔥花等辛香食材提味，鹹香味美。此鰻魚套餐2,880+10%，即日起至9月15日限定販售。

台南大員皇冠假日酒店煉‧瓦日本特色餐廳即日起至8月31日主打「鰻魚季」，從前菜、刺身、蒸物、酥炸、燒烤、主食、湯品再到甜點，將鰻魚以不同的料理手法呈現，且可同時品嘗台灣白鰻、日本星鰻兩種不同風味。像是選用600公克大小的台灣白鰻做成前菜「鰻作醋」、「鰻魚白樺蒸」，日本星鰻則選用更小尾以其肉質口感軟嫩、展現「鰻魚三味」─炙燒握壽司、燒白鰻、蒲燒鰻三種組合。