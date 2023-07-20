快訊

板橋17樓冷氣砸落…21歲女等公車慘喪命 同行姊姊目擊CPR救不回妹妹

共諜案冠軍扯鈴教練5人嫌疑重大 全部裁定羈押禁見

17樓維修冷氣砸死等公車女子 警衛發抖曝施工時間「不符合規範」

今夏5大美味鰻魚飯出列！「土用丑日」吃鰻補元氣

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北遠東香格里拉ibuki日本料理推出「台南鰻魚加拿大鴨肝圓茄左照燒醬」創意料理。圖／台北遠東香格里拉提供
台北遠東香格里拉ibuki日本料理推出「台南鰻魚加拿大鴨肝圓茄左照燒醬」創意料理。圖／台北遠東香格里拉提供

日本傳統習俗，會在一年中最炎熱的「土用丑日」這天吃鰻魚消暑補元氣，今年落在7月30日，而農曆的「大暑」也將來臨，台灣今夏大興鰻魚飯，同時衍生出更多鰻魚創意料理，除了可在星飯店優雅開吃，也能外帶餐盒，甚至提供食材做法、在家輕鬆料理。

台北遠東香格里拉7樓的ibuki日本料理餐廳，即起推出三道讓人食慾大開的鰻魚料理，由主廚李淼文嚴選台灣雲林新鮮優質鰻魚，展現炭烤香氣的蒲燒鰻魚飯、日式鰻魚手卷，以及創意搭配加拿大鴨肝與日本圓茄佐照燒醬，以此迎接「土用丑日」的節氣饗宴。

大倉久和大飯店山里日本料理即日起至7月28日開放預購經典鰻魚外帶盒飯，取貨日為2023年7月30日，每份售價1,200元，免費贈送味噌湯及經典鰻魚玉子燒一份。山里採用傳統關東作法，從鰻魚的背部剖開，用竹籤串起、先蒸過再塗上醬汁燒烤，料理手法也受到江戶的武士文化影響，滋味濃厚，收汁較乾、口感外酥內軟。

高雄萬豪酒店的京樂日本料理餐廳即日起推出獨特的「鰻魚八吃」會席料理，共可品嘗8種不同風味的鰻魚料理。身為關東主廚渡邊承襲正統技法，將鰻魚先蒸後烤，口感更軟嫩細緻，包括以柴魚高湯料理而成的「鰻魚果凍」及「鰻魚慕斯」，以及燻烤「白燒鰻」、「鰻魚有馬山椒煮」、「鰻魚打豆揚」、「鰻卷玉子」等料理。重頭戲「蒲燒鰻魚飯」色澤微焦金黃，佐山椒粉、海苔絲及蔥花等辛香食材提味，鹹香味美。此鰻魚套餐2,880+10%，即日起至9月15日限定販售。

台南大員皇冠假日酒店煉‧瓦日本特色餐廳即日起至8月31日主打「鰻魚季」，從前菜、刺身、蒸物、酥炸、燒烤、主食、湯品再到甜點，將鰻魚以不同的料理手法呈現，且可同時品嘗台灣白鰻、日本星鰻兩種不同風味。像是選用600公克大小的台灣白鰻做成前菜「鰻作醋」、「鰻魚白樺蒸」，日本星鰻則選用更小尾以其肉質口感軟嫩、展現「鰻魚三味」─炙燒握壽司、燒白鰻、蒲燒鰻三種組合。

不想出門去，也能在家做。美福食集即日起至7月31日也有「盛夏鰻魚祭」，推出一級品規格250g的日式蒲燒鰻、白燒鰻，任選三包會員獨享價990元，並於7月22日下午2點在美福食集內湖門市舉辦「示範料理及品嚐會」，教授簡易上手的鰻魚消暑料理。

滋味豐厚的「台灣雲林蒲燒鰻魚飯」。圖／台北遠東香格里拉提供
滋味豐厚的「台灣雲林蒲燒鰻魚飯」。圖／台北遠東香格里拉提供
美福食集可外帶鰻魚回家料理。圖／美福食集提供
美福食集可外帶鰻魚回家料理。圖／美福食集提供
高雄萬豪酒店京樂日本料理餐廳推出鰻魚八吃的會席料理。圖／高雄萬豪提供
高雄萬豪酒店京樂日本料理餐廳推出鰻魚八吃的會席料理。圖／高雄萬豪提供
台南大員皇冠假日酒店推出鰻魚套餐。圖／台南大員皇冠假日提供
台南大員皇冠假日酒店推出鰻魚套餐。圖／台南大員皇冠假日提供
鰻魚白樺蒸。圖／台南大員皇冠假日提供
鰻魚白樺蒸。圖／台南大員皇冠假日提供
大倉久和大飯店經典鰻魚外帶盒飯。圖／大倉久和提供
大倉久和大飯店經典鰻魚外帶盒飯。圖／大倉久和提供

鰻魚 日本料理 餐廳

延伸閱讀

打卡送清酒Shot！高雄洲際酒店WA-RA轉型「日系餐酒」

壽司郎兩新店將開幕！試營運推「現折40、送限定資料夾」雙重優惠，簡單「一招」即享好康

鰻魚生產瀕危、日本鰻魚飯文化如何傳承？日清以大豆蛋白成功開發植物性蒲燒鰻

米其林推薦！90年鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」登台中

相關新聞

寵愛老爸！「逾5萬元按摩椅」台灣大哥大專案價0元帶走

迎接父親節，台灣大哥大寵愛男神老爸，三大通路精選「爸氣」好禮。即日起至8月底台灣大哥大網路門市、myfone門市、myf...

台牌跨界黑松C&C氣泡飲、HELLO KITTY 打造當季最消暑與最萌穿搭

對抗炎熱氣候一直是服裝產業每到夏季的最大課題，於是plain-me此次便攜手飲料品牌黑松C＆C，透過簡約設計、清新風格詮釋亮麗色彩，呈現出讓人視覺消暑的系列服飾與配件，吸引了消費者關注。而台牌女裝ROCKCOCO則是跨界HELLO KITTY打造「微笑小花園」 系列服飾，藉由各式花朵圖案點綴，帶來又萌又療癒的設計，看了就心情愉悅。

「奎克咖啡」限時2天飲品買1送1、加碼精釀啤酒買1送2

一年之中最熱節氣「大暑」將至，人氣咖啡廳奎克咖啡大玩「不降溫，就降價」，7月22日至7月23日推出「人氣飲品買一送一」快...

父親節送禮早鳥開跑！蝦皮購物「7.25商城狂購節」爸爸好禮5折起　最高現省近3萬元

父親節將至，你開始煩惱怎麼慶祝了嗎？帶爸爸吃美食享受之餘，也別忘了健康才是最大的資產。根據蝦皮購物觀察，「運動用品」、「...

今夏5大美味鰻魚飯出列！「土用丑日」吃鰻補元氣

日本傳統習俗，會在一年中最炎熱的「土用丑日」這天吃鰻魚消暑補元氣，今年落在7月30日，而農曆的「大暑」也將來臨，台灣今夏...

遠百寶慶店7月24日熄燈暫時說再見 徐旭東預告新商場模樣

位於台北西門町台北最資深的百貨公司，1972年開幕的遠東百貨寶慶店，因目前商場營業面積過小、樓地板高度也不足，不符合現在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦