7-ELEVEN推「華納經典系列快閃購」！「湯姆貓與傑利鼠、樂一通、哈利波特、蝙蝠俠」限量周邊鐵粉必收

湯姆貓與傑利鼠、哈利波特粉絲快集合！為慶祝華納兄弟成立100週年，7-ELEVEN自7月26日下午3點起至8月7日攜手野獸國、犀牛盾、Blender Bottle等知名品牌推出「華納經典系列快閃購」活動，集結湯姆貓與傑利鼠、樂一通、哈利波特、蝙蝠俠等華納人氣角色推出30餘款限量周邊，超強聯名鐵粉必收。

享譽全球的華納兄弟作品深植人心，更陪伴許多人的成長時光，7-ELEVEN全店為慶祝華納兄弟成立100週年，首次集結包括樂一通動畫系列中逗趣的「兔巴哥」、每次見面就互整互鬧的歡喜冤家「湯姆貓與傑利鼠」、充滿奇幻冒險的「哈利波特」、超級英雄「蝙蝠俠」等家喻戶曉的經典角色限量周邊，自7月26日下午3點起至8月7日消費不限消費金額、報會員手機電話即可進行加購。

7-ELEVEN「華納經典系列快閃購」首推超級英雄「蝙蝠俠」系列公仔，包括首部蝙蝠俠長片電視劇「1966亞當．韋斯特版」、「1989米高．基頓版」、「黑暗騎士」、「正義聯盟」以及限量隱藏版「蝙蝠俠對超人：正義曙光」，歷年經典版本蝙蝠俠全都有。「 限量蝙蝠俠集結MEA公仔（單入）」共7款隨機出貨，每個加價199元換購；「限量蝙蝠俠集結 MEA公仔7件套組」加價1,399元換購。

「哈利波特」系列推出「限量哈利波特飛天掃帚造型筆」，以精緻工藝經典重現電影中的光輪2000、光輪2001、火閃電等3款造型，每款加價249元換購；「限量哈利波特場景公仔」以Q版哈利波特忠實還原蛇怪對決以及魁地奇比賽場景，共2款，每款加價899元換購；還有與澳洲品牌Short Story聯名、帶有4大學院標誌性圖案的「限量Short Story哈利波特香氛晶石蠟燭」，採用天然水晶、寶石和真花精心手工製作，共4款，每款加價1,199元換購。

萌趣的「湯姆貓與傑利鼠」可愛亮相，「限量湯姆貓50公分大存錢筒」手、腳、手腕及頭部關節可動，可站立也可坐，加價2,499元換購；「限量湯姆貓與傑利鼠25吋玩偶」共2款，每款加價399元換購；「限量犀牛盾Clear透明手機殼」共4款，每款加價899元換購；「限量固架MINI手機支架」共3款，每款加價399元換購。