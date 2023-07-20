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7/22葫蘆墩公園免費體驗SUP 750名額上午8點開搶
免費SUP立槳體驗來了！本周六(22日)台中市豐原區葫蘆墩公園第五區舉辦「2023水岸花都SUP音樂漫划行」，上午8點開放750位民眾免費體驗SUP活動，小朋友最愛的消暑氣墊滑水池、泡泡秀，現場小餐車、創意市集林立，讓山城居民有吃、有逛又有得玩。
台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長、市議員陳清龍表示，今年活動提供750個免費體驗SUP名額，表演團體泡泡秀，更設置小朋友最愛的氣墊滑水池。
大人無須擔心用餐問題，主辦單位找來17輛特色小吃餐車、20處文創小攤，要讓鄉親體驗SUP立槳，草地野餐、聽音樂、樂遊市集，徜徉葫蘆墩公園美麗的軟埤溪畔。
免費SUP體驗第一批登記時間為7月22日上午8點，正式活動於8點30分展開，直到下午16點30結束，這次免費SUP立槳體驗，全天15梯次，總名額750人，這次採現場排隊、領號碼牌方式報名，想要免費體驗SUP立槳的民眾，可把握機會。
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