快訊

「走入白宮說」言論惹議…美要求賴清德說明爭議言論？美智庫：絕非空穴來風

好萊塢明星無法忍受資方這些作為？他分析罷工關鍵原因

李玟二姊突率律師現身警局！開口吐露原因令人心疼

簡天才攜手日本甜點大師小山進 限量打造費南雪禮盒

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
抹茶費南雪。圖／LA ONE提供。
抹茶費南雪。圖／LA ONE提供。

法餐南霸天簡天才與日本國寶級甜點大師小山進跨國攜手，限量打造LA ONE「小山進費南雪」禮盒，即日起到7月31日在高雄漢神巨蛋快閃櫃限量開賣；LA ONE eshop網店即日起到7月21日 限量開賣；LA ONE 烘焙坊即日起至 9月17日開放預訂。

小山進費南雪共3款，由小山進大師研發，以230℃的高溫快速烘烤，用麵團的潛在張力，和熱能產生出的「岩漿對流」，造就出圓弧凸起的飽滿外型，而蓬鬆的圓弧。

「大地時蔬費南雪」取自簡天才師傅的經典名作「大地時蔬」法式料理，數十種季節蔬菜與香草拌入奶油麵團後，滴入荔枝蜂蜜的甜純花香，再撒入香料之王「胡椒」，成為神來之筆。

「抹茶費南雪」採用日本著名茶道「裏千家」的御用抹茶，在發酵奶油的陪襯下，散發濃郁迷人的茶香，堪稱是費南雪糕點中的「綠寶石」。「荔枝巧克力費南雪」使用兩款風格互異的頂尖可可原料，在飽蘊果香的荔枝提領下，融合出有花果木質香的甜潤風味，高雅迷人。

「小山進費南雪」禮盒設計與知名設計師馮宇合作，以LA ONE品牌藍為主色調，打造經典明星商品。聯名款的獨家山形視覺符號，將畫面停留在烘烤凸起、香氣蔓延的瞬間；漸層網點如蛋糕細緻氣孔，呈現產品蓬鬆、濕潤、綿密的口感；再透過字體變化與圖紋堆疊，呼應鹹、甜、香的多層次風味，傳遞多元豐富的視覺感受。以精緻典雅的風格調性，重新詮釋這道台日聯名的法式經典糕點。

LA ONE「小山進費南雪」限量禮盒。圖／LA ONE提供。
LA ONE「小山進費南雪」限量禮盒。圖／LA ONE提供。
法餐南霸天簡天才（左）與日本國寶級甜點大師小山進跨國攜手，推出台日聯名「小山進費南雪」禮盒，日前於NOKE忠泰樂生活舉行座談。圖／LA ONE提供。
法餐南霸天簡天才（左）與日本國寶級甜點大師小山進跨國攜手，推出台日聯名「小山進費南雪」禮盒，日前於NOKE忠泰樂生活舉行座談。圖／LA ONE提供。
荔枝巧克力費南雪。圖／LA ONE提供。
荔枝巧克力費南雪。圖／LA ONE提供。
大地時蔬費南雪。圖／LA ONE提供。
大地時蔬費南雪。圖／LA ONE提供。

荔枝 日本

延伸閱讀

代理日本星野集團 不減薪不裁員挺過疫情！湯桂禎：就算內心恐懼也要展現自信

出口小增進口劇減 日本6月意外出現23個月首見貿易順差

SHARP除菌冰箱 PCI主動除菌 封存食材鮮度 任意門冰箱左右皆可開 熱銷日本30年

南應大熱愛動漫學生7人獲選赴日 實習學動漫遊戲3個月

相關新聞

簡天才攜手日本甜點大師小山進 限量打造費南雪禮盒

法餐南霸天簡天才與日本國寶級甜點大師小山進跨國攜手，限量打造LA ONE「小山進費南雪」禮盒，即日起到7月31日在高雄漢...

小三通重啟！金廈樂逍遙立榮假期3天2夜 機加酒8,167起

受到疫情影響暫緩3年的小三通，已於3月25日開放台灣旅客與陸籍配偶能自由往來中轉；因應漸增的金廈旅運需求，立榮假期推出「...

最新無腦刷神卡是它！LINE Bank聯名信用卡海外3%回饋 限時「貓爪抓」貼圖免費下載

現代民眾越來越習慣透過網路、行動裝置進行各種消費與享受各種便利服務，純網銀出現之後，連開戶都能在線上輕鬆完成。目前用戶數...

看著就想睡！超萌睡眠養成遊戲《Pokémon Sleep》雙平台正式上線

先前由《Pokémon GO》帶起的抓寶潮，當時讓許多平常不愛出門的人都變成戶外咖，這次寶可夢公司則是關注到現代人的睡眠...

以XO干邑桶過桶！泰斯卡Wilder Seas限量版守護海洋

與海洋有著緊密關係的泰斯卡（Talisker）單一麥芽威士忌，今年與國際海洋環保組織Parley for the Oce...

來吃「基隆味」聽音樂 潮境海灣節「潮音樂」周末登場

基隆潮境海灣節「潮音樂」周末在潮境公園登場，今年以海洋為主題，為結合產業、觀光和環保的一場草地音樂派對。有40家攤商提供...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦