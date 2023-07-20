簡天才攜手日本甜點大師小山進 限量打造費南雪禮盒

法餐南霸天簡天才與日本國寶級甜點大師小山進跨國攜手，限量打造LA ONE「小山進費南雪」禮盒，即日起到7月31日在高雄漢神巨蛋快閃櫃限量開賣；LA ONE eshop網店即日起到7月21日 限量開賣；LA ONE 烘焙坊即日起至 9月17日開放預訂。

小山進費南雪共3款，由小山進大師研發，以230℃的高溫快速烘烤，用麵團的潛在張力，和熱能產生出的「岩漿對流」，造就出圓弧凸起的飽滿外型，而蓬鬆的圓弧。

「大地時蔬費南雪」取自簡天才師傅的經典名作「大地時蔬」法式料理，數十種季節蔬菜與香草拌入奶油麵團後，滴入荔枝蜂蜜的甜純花香，再撒入香料之王「胡椒」，成為神來之筆。

「抹茶費南雪」採用日本著名茶道「裏千家」的御用抹茶，在發酵奶油的陪襯下，散發濃郁迷人的茶香，堪稱是費南雪糕點中的「綠寶石」。「荔枝巧克力費南雪」使用兩款風格互異的頂尖可可原料，在飽蘊果香的荔枝提領下，融合出有花果木質香的甜潤風味，高雅迷人。