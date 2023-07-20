來吃「基隆味」聽音樂 潮境海灣節「潮音樂」周末登場

基隆潮境海灣節「潮音樂」周末在潮境公園登場，今年以海洋為主題，為結合產業、觀光和環保的一場草地音樂派對。有40家攤商提供「基隆味」的山海市集，可以欣賞無敵海景、聆聽流行音樂，品嘗美食。

活動從下午3時開始，邀請輕鬆、慵懶及浪漫風格的人氣歌手輪番開唱，演出陣容有一隻凱迪、Codie主唱蕎Chiao、洪安妮、原子邦妮以及小魏魏嘉瑩等知名歌手演出。民眾可攜帶野餐用具到場。

潮音樂結合親子、美食和流行音樂等各種元素，搭配小丑氣球雜耍秀、泡泡體驗派對、手作DIY課程等活動。

除了在地40家攤商打造基隆味的山海市集，並推出3種限定的「潮美食」，包括綠竹園山薯農場的潮鮮山海草仔粿、野老板窯烤餐車披薩的潮卷窯烤PIZZA，以及隆盛委託行的潮涼冰淇淋。

活動當天交通管制，請踴躍搭乘大眾運輸工具或活動免費接駁車，搭乘地點：港西街旅客服務中心/潮境公園直達專車，搭乘時間自下午2點半到晚上9點半。