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足球男神孫興慜與車神較量帥氣度 機場成為時尚伸展台就靠這一咖

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
被封為「南韓國腳」的足球巨星孫興慜演繹TUMI最新形象廣告。圖／TUMI提供
被封為「南韓國腳」的足球巨星孫興慜演繹TUMI最新形象廣告。圖／TUMI提供

被封為「南韓國腳」的足球巨星孫興慜這一次較量的場地不再是球場，而且對手還是高居F1賽車排名第2位的車手Lando Norris，透過不同時空來比帥，讓粉絲們看到不同運動的領域男神，也能有新樣貌。

現正效力英格蘭足球超級聯賽球隊的孫興慜，頻藉著高超球技，成為了眾多球隊都想延攬的人才。也因為人氣與高大挺拔的身形，於非球季期間，孫興慜更搖身成為時尚寵兒，屢屢出席精品活動，現在更是數個品牌的大使，其一便是豪華行李裝備的TUMI。所以在新一季系列形象大片，不免俗的同樣邀請了孫興慜來擔綱主角，演繹「Essentially Beautiful」概念。但與過往不同的是，F1賽車手Lando Norris也加入了此次的拍攝，兩人雖身處不同時空，卻都把機場當成時尚伸展台，呈現毫不費力、輕鬆攜帶著19 Degree鋁合金旅行箱移動的情景，使人對於帥氣出遊也感到心生嚮往。

高居F1賽車排名第2位的車手Lando Norris演繹TUMI最新形象廣告。圖／TUMI提供
高居F1賽車排名第2位的車手Lando Norris演繹TUMI最新形象廣告。圖／TUMI提供

而說到商務旅行，就不能不提有百年歷史的RIMOWA，在這季呈現全新Attaché Silver手提公事箱，其靈感是來自品牌在90年代則經常為動作片和諜報片打造的手提箱。因為對商務人士來說，這是一款極具吸引力的產品，所以Attaché Silver保留了前身的復古標誌，經過重新設計，輪廓更加纖薄；內部採用黑色皮革，兩個隔層可存放筆記型電腦和文件，使其成為日常通勤時的重要幫手。而正裝更是商務出行不可缺少的服飾，RIMOWA更提供Travel Accessories三折衣物手提袋配件，由堅韌、防水的尼龍材料製成，內部設有一個大的拉鍊隔層，可分三部分折起並以三顆壓扣固定，內有一只RIMOWA打造專屬衣架和一個用於存放小件物品的拉鍊網眼袋，任何穿搭配件皆可妥善收納。

被封為「南韓國腳」的足球巨星孫興慜演繹TUMI最新形象廣告。圖／TUMI提供
被封為「南韓國腳」的足球巨星孫興慜演繹TUMI最新形象廣告。圖／TUMI提供

高居F1賽車排名第2位的車手Lando Norris演繹TUMI最新形象廣告。圖／TUMI提供
高居F1賽車排名第2位的車手Lando Norris演繹TUMI最新形象廣告。圖／TUMI提供

RIMOWA Travel Accessories三折衣物手提袋，19,800元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories三折衣物手提袋，19,800元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Attaché Silver手提箱，69,500元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Attaché Silver手提箱，69,500元。圖／RIMOWA提供

賽車手 足球

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