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恭喜王源喜成精品代言人 秋冬廣告取景瑞士太期待！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bally宣佈王源成為品牌全球代言人的同時，也發表一組形象視覺，透過王源穿戴連帽T恤、牛仔褲、休閒鞋與旅行提包，展現出年輕活力。圖 / Bally提供
Bally宣佈王源成為品牌全球代言人的同時，也發表一組形象視覺，透過王源穿戴連帽T恤、牛仔褲、休閒鞋與旅行提包，展現出年輕活力。圖 / Bally提供

繼前任創意總監Rhuigi Villaseñor在五月離任後，瑞士百年精品BALLY旋即又有新動向：品牌宣布將邀請中國演員暨歌手王源擔任全球品牌代言人，除了看準在亞洲的成長潛力，搶攻年輕市場、為品牌賦予年輕活力的意念、不言可喻。

2000年出生，身兼歌手、演員、主持等多重領域的王源，在2017年時也曾為美國時代雜誌評選為最具影響力青少年之一，2018年時王源更成為聯合國兒童基金會 (UNICEF) 大使，連續三年前往聯合國總部演講，演藝上今年並獲得中國微博「年度原創音樂人」肯定，展開多重職涯發展。

Bally執行長Nicolas Girotto則為此表，品牌很高興也歡迎王源成為品牌全球代言人，「他的多才多藝、時尚個性以及對社會公益活動的積極參與，與 Bally 的開拓精神和文化傳承不謀而合。」而除了首波發表的宣傳視覺，王源也將拍攝Bally 2023秋冬系列形象廣告、並參與情人節與農曆新年的特別系列宣傳。先前王源為拍攝2023秋冬形象廣告，更前往Bally的瑞士品牌總部Villa Heleneum取鏡，王源也在iG上秀出與品牌執行長Nicolas Girotto的合照。

至於今年秋冬王源將以什麼樣的Bally單品展現瑞士風格的時尚姿態？讓人拭目以待嘍！

為了拍攝2023秋冬形象廣告，日前王源便曾前往瑞士取景，並與BALLY品牌執行長Nicolas Girotto合影。圖 / 翻攝自 IG @ roy_____wang
為了拍攝2023秋冬形象廣告，日前王源便曾前往瑞士取景，並與BALLY品牌執行長Nicolas Girotto合影。圖 / 翻攝自 IG @ roy_____wang
2000年出生的王源，除了橫跨主持、歌唱、演員的多重領域，同時也投身公益，於2018年時王源更成為聯合國兒童基金會（UNICEF）大使。圖 / 翻攝自 IG @ roy_____wang（合成圖）
2000年出生的王源，除了橫跨主持、歌唱、演員的多重領域，同時也投身公益，於2018年時王源更成為聯合國兒童基金會（UNICEF）大使。圖 / 翻攝自 IG @ roy_____wang（合成圖）

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