快訊

受新冠影響平均餘命跌破80歲 「這原因」不改善恐持續折壽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓劇男神池昌旭現身Giorgio Armani快閃店 駕馭夏日粉色穿搭散發「小鮮肉感」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
身穿Giorgio Armani Mare春夏系列莫蘭迪粉色套裝的池昌旭無須繁複裝扮就神采奕奕，輕鬆愜意不失帥氣堪稱夏日型男穿搭範本。圖／Giorgio Armani提供
身穿Giorgio Armani Mare春夏系列莫蘭迪粉色套裝的池昌旭無須繁複裝扮就神采奕奕，輕鬆愜意不失帥氣堪稱夏日型男穿搭範本。圖／Giorgio Armani提供

針對夏日出遊裝扮需求，義大利高級時裝品牌Giorgio Armani推出了Mare春夏系列，並於全球各個主要海濱度假勝地，打造主題快閃店。而最近一站來到新加坡，為此品牌還邀請了韓劇男神池昌旭擔任開幕嘉賓，現身專賣店前的他一身輕鬆寫意的夏日粉色裝束，除了帥度加倍之外，更有網友覺得他幾乎跟10年前的模樣毫無差異。

今年36歲的池昌旭因為2022年的「魔幻之音」一劇，讓他的人氣再度攀升，而未來還將出演TVING新劇「于氏王后」這也是繼「奇皇后」後時隔10年再度拍攝古裝劇，讓粉絲們都很期待。先前池昌旭還與多位男神像是朴敘俊、朴寶劍等人共同演出青春為主題的綜藝節目，讓許多人都被他的天然呆圈粉。也就是因為池昌旭有不同面向的魅力，讓Giorgio Armani在新加坡的濱海灣金沙娛樂城開設期間限定店時，邀請他飛抵當地，擔任開幕嘉賓。身穿一襲莫蘭迪粉色套裝的池昌旭無須繁複裝扮就神采奕奕，輕鬆愜意不失帥氣堪稱夏日型男穿搭範本。而有部分網友更覺得，這與拍攝電視劇「HEALER治癒者」的狀態幾乎無差異，認為池昌旭散發了滿滿的「小鮮肉感」。

Giorgio Armani Mare新加坡期間限定店，整體空間以灰藍與淺藍色系為主，綴以棕櫚樹與熱帶樹葉圖案並精心陳設編織紋理的傢俱飾品，並自即日起營業至7月26日止。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani Mare新加坡期間限定店，整體空間以灰藍與淺藍色系為主，綴以棕櫚樹與熱帶樹葉圖案並精心陳設編織紋理的傢俱飾品，並自即日起營業至7月26日止。圖／Giorgio Armani提供

為了體現品牌崇尚的隨興精神與精緻美學，Giorgio Armani全球專賣店同步推出Mare春夏系列。女裝部分風格多元，單品涵蓋束腰外衣、垂墜感長褲、沙灘半身裙、連身長裙、連體衣和短褲；全系列材質多為亞麻、綢緞及針織材質，呈現神秘紫和深淺不一的沁涼藍色調，同時藉由沙灘巾、拉菲草包款及漁夫鞋等增添夏日海灘風情。而男裝系列囊括搭配領帶設計的垂墜感夾克、襯衫、背心和柔軟長褲，並將幾何及字母圖形妝點其上，而天然亞麻與水洗褪色效果的亞麻面料則用以打造度假風襯衫、Polo衫和百慕達短褲。而新加坡期間限定店，整體空間以灰藍與淺藍色系為主，綴以棕櫚樹與熱帶樹葉圖案並精心陳設編織紋理的傢俱飾品，有著溫馨而精緻的氛圍，並自即日起營業至7月26日止。

身穿Giorgio Armani Mare春夏系列莫蘭迪粉色套裝的池昌旭無須繁複裝扮就神采奕奕，輕鬆愜意不失帥氣堪稱夏日型男穿搭範本。圖／Giorgio Armani提供
身穿Giorgio Armani Mare春夏系列莫蘭迪粉色套裝的池昌旭無須繁複裝扮就神采奕奕，輕鬆愜意不失帥氣堪稱夏日型男穿搭範本。圖／Giorgio Armani提供

身穿Giorgio Armani Mare春夏系列莫蘭迪粉色套裝的池昌旭無須繁複裝扮就神采奕奕，輕鬆愜意不失帥氣堪稱夏日型男穿搭範本。圖／Giorgio Armani提供
身穿Giorgio Armani Mare春夏系列莫蘭迪粉色套裝的池昌旭無須繁複裝扮就神采奕奕，輕鬆愜意不失帥氣堪稱夏日型男穿搭範本。圖／Giorgio Armani提供

身穿Giorgio Armani Mare春夏系列莫蘭迪粉色套裝的池昌旭無須繁複裝扮就神采奕奕，輕鬆愜意不失帥氣堪稱夏日型男穿搭範本。圖／Giorgio Armani提供
身穿Giorgio Armani Mare春夏系列莫蘭迪粉色套裝的池昌旭無須繁複裝扮就神采奕奕，輕鬆愜意不失帥氣堪稱夏日型男穿搭範本。圖／Giorgio Armani提供

Giorgio Armani Mare春夏系列男裝，利用然亞麻與水洗褪色效果的亞麻面料打造度假風襯衫、Polo衫和百慕達短褲。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani Mare春夏系列男裝，利用然亞麻與水洗褪色效果的亞麻面料打造度假風襯衫、Polo衫和百慕達短褲。圖／Giorgio Armani提供

Giorgio Armani Mare春夏系列女裝，全系列材質多為亞麻、綢緞及針織材質，呈現神秘紫和深淺不一的沁涼藍色調。圖／Giorgio Armani提供
Giorgio Armani Mare春夏系列女裝，全系列材質多為亞麻、綢緞及針織材質，呈現神秘紫和深淺不一的沁涼藍色調。圖／Giorgio Armani提供

新加坡 品牌 Armani

延伸閱讀

手戴百萬勞力士、凱特王妃親頒獎 20歲年輕鮮肉憑什麼？

可愛到不行！15米高「胖鯊魚鯊西米」坐鎮高雄流行音樂中心，夜晚點燈放閃更萌，打卡再送限定貼紙必蒐集

朴寶劍才第九名？日網票選最強韓男演員TOP 10

首間Dsquared2快閃店插旗信義區！9月品牌旗艦店接力登場？

相關新聞

日本人也會想要！Grand Seiko聯名「金生儀」限量腕表 表盤暗藏數字密碼有夠浪漫

今年是Seiko投身製表的110周年，集團下所有品牌總動員，各別推出紀念腕表。不僅如此，象徵頂級職人工藝的Grand Seiko更為了本地合作多年的鐘表名店「金生儀」100歲生日，量身打造聯名款限量表款，細節皆融入巧思，並限定在台銷售。

韓劇男神池昌旭現身Giorgio Armani快閃店 駕馭夏日粉色穿搭散發「小鮮肉感」

針對夏日出遊裝扮需求，義大利高級時裝品牌Giorgio Armani推出了Mare春夏系列，並於全球各個主要海濱度假勝地，打造主題快閃店。而最近一站來到新加坡，為此品牌還邀請了韓劇男神池昌旭擔任開幕嘉賓，現身專賣店前的他一身輕鬆寫意的夏日粉色裝束，除了帥度加倍之外，更有網友覺得他幾乎跟10年前的模樣毫無差異。

「粉」時髦！Valentino城市野營夏季限定打卡點在這

范倫鐵諾（Valentino）自即日起至8月27日期間於台北信義區的繁華核心商圈的微風南山，推出「V風粉夏PINK PP...

Onitsuka Tiger高級感再提升！手工製作、精緻刺繡打造全新經典鞋

以經典鞋款為基礎，來自日本的時尚品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）重新翻玩出頂級MEXICO 66 GDX鞋。不僅僅是全日本職人手工製作，材質與用料皆比過往的MEXICO 66系列更高級，讓消費者馬上就能感受到不同質感。

神級日牌山本耀司八月開幕 首站複合店落點公開了！

今年年初時，有「黑色詩人」之稱的日本設計師山本耀司（Yoji Yamamoto）旗下支線副牌Ground Y甫被台灣君梵...

布拉格首航 華航：航班將增班 另評估重啟西雅圖航線

中華航空18日首航台北－布拉格航線，歷經13.5小時航程，19日飛抵布拉格。華航總經理高星潢說，待後續新機引進，目前每周...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦