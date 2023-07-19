韓劇男神池昌旭現身Giorgio Armani快閃店 駕馭夏日粉色穿搭散發「小鮮肉感」

針對夏日出遊裝扮需求，義大利高級時裝品牌Giorgio Armani推出了Mare春夏系列，並於全球各個主要海濱度假勝地，打造主題快閃店。而最近一站來到新加坡，為此品牌還邀請了韓劇男神池昌旭擔任開幕嘉賓，現身專賣店前的他一身輕鬆寫意的夏日粉色裝束，除了帥度加倍之外，更有網友覺得他幾乎跟10年前的模樣毫無差異。

今年36歲的池昌旭因為2022年的「魔幻之音」一劇，讓他的人氣再度攀升，而未來還將出演TVING新劇「于氏王后」這也是繼「奇皇后」後時隔10年再度拍攝古裝劇，讓粉絲們都很期待。先前池昌旭還與多位男神像是朴敘俊、朴寶劍等人共同演出青春為主題的綜藝節目，讓許多人都被他的天然呆圈粉。也就是因為池昌旭有不同面向的魅力，讓Giorgio Armani在新加坡的濱海灣金沙娛樂城開設期間限定店時，邀請他飛抵當地，擔任開幕嘉賓。身穿一襲莫蘭迪粉色套裝的池昌旭無須繁複裝扮就神采奕奕，輕鬆愜意不失帥氣堪稱夏日型男穿搭範本。而有部分網友更覺得，這與拍攝電視劇「HEALER治癒者」的狀態幾乎無差異，認為池昌旭散發了滿滿的「小鮮肉感」。

Giorgio Armani Mare新加坡期間限定店，整體空間以灰藍與淺藍色系為主，綴以棕櫚樹與熱帶樹葉圖案並精心陳設編織紋理的傢俱飾品，並自即日起營業至7月26日止。圖／Giorgio Armani提供

為了體現品牌崇尚的隨興精神與精緻美學，Giorgio Armani全球專賣店同步推出Mare春夏系列。女裝部分風格多元，單品涵蓋束腰外衣、垂墜感長褲、沙灘半身裙、連身長裙、連體衣和短褲；全系列材質多為亞麻、綢緞及針織材質，呈現神秘紫和深淺不一的沁涼藍色調，同時藉由沙灘巾、拉菲草包款及漁夫鞋等增添夏日海灘風情。而男裝系列囊括搭配領帶設計的垂墜感夾克、襯衫、背心和柔軟長褲，並將幾何及字母圖形妝點其上，而天然亞麻與水洗褪色效果的亞麻面料則用以打造度假風襯衫、Polo衫和百慕達短褲。而新加坡期間限定店，整體空間以灰藍與淺藍色系為主，綴以棕櫚樹與熱帶樹葉圖案並精心陳設編織紋理的傢俱飾品，有著溫馨而精緻的氛圍，並自即日起營業至7月26日止。

身穿Giorgio Armani Mare春夏系列莫蘭迪粉色套裝的池昌旭無須繁複裝扮就神采奕奕，輕鬆愜意不失帥氣堪稱夏日型男穿搭範本。圖／Giorgio Armani提供

身穿Giorgio Armani Mare春夏系列莫蘭迪粉色套裝的池昌旭無須繁複裝扮就神采奕奕，輕鬆愜意不失帥氣堪稱夏日型男穿搭範本。圖／Giorgio Armani提供

身穿Giorgio Armani Mare春夏系列莫蘭迪粉色套裝的池昌旭無須繁複裝扮就神采奕奕，輕鬆愜意不失帥氣堪稱夏日型男穿搭範本。圖／Giorgio Armani提供

Giorgio Armani Mare春夏系列男裝，利用然亞麻與水洗褪色效果的亞麻面料打造度假風襯衫、Polo衫和百慕達短褲。圖／Giorgio Armani提供