Onitsuka Tiger高級感再提升！手工製作、精緻刺繡打造全新經典鞋

以經典鞋款為基礎,來自日本的時尚品牌鬼塚虎(Onitsuka Tiger)重新翻玩出頂級MEXICO 66 GDX鞋。不僅僅是全日本職人手工製作,材質與用料皆比過往的MEXICO 66系列更高級,讓消費者馬上就能感受到不同質感。

說到Onitsuka Tiger的鞋款,許多人第一時間想到的就是設計源自60年代的訓練鞋的MEXICO 66。瘦長的鞋型輪廓,帶出俐落質感,幾乎是百搭的造型,更成為品牌代名詞,並熱賣多年。然而,Onitsuka Tiger在今年延續了經典鞋型,推出全新的MEXICO 66 GDX款,訴求「頂級」概念。GDX款與其他日本製鞋款一樣,皆由職人手工製作,鞋面為日本製皮革,並在鞋側以刺繡呈現具有代表性的虎爪紋,展現出精緻且高雅氛圍。此外MEXICO 66 GDX也保留了MEXICO 66系列的經典元素,鞋後的交叉部分和後跟的皮革為對比色配置,彰顯出時尚外型。

不僅Onitsuka Tiger有新鞋款推出,Converse則再度攜手韓國高端潮牌ADER ERROR呈現全新聯名系列鞋。延續了ADER ERROR品牌理念「the new is not new」,透過結構重組方式,將Chuck 70高筒、低筒鞋款再詮釋。高筒鞋款採用復古丹寧面料製成,覆以破壞與刺繡裝飾的白色斜紋面料,形成雙層視覺效果。低筒鞋款的鞋身則為ADER ERROR藍色斜紋布料,搭配復古藍色細條紋和可拆卸部件。做舊鞋邊印有「the new」和「not new」標語,呼應復古美學。兩款帆布鞋均在鞋舌處飾有訂製聯名品牌標籤,加以霧面金屬鞋帶扣,半透明鞋底還印有ADER ERROR圖形Logo。

Converse x ADER ERROR Chuck 70高筒鞋,4,180元。圖/Converse提供

Converse x ADER ERROR Chuck 70低筒鞋,3,580元。圖/Converse提供

Onitsuka Tiger MEXICO 66 GDX系列鞋,10,680元。圖/Onitsuka Tiger提供