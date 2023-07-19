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神級日牌山本耀司八月開幕 首站複合店落點公開了！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
台灣君梵正式代理山本耀司品牌，並將在今年8月正式開幕全新品牌複合店。圖／翻攝自 IG @ yojiyamamotoofficial
台灣君梵正式代理山本耀司品牌，並將在今年8月正式開幕全新品牌複合店。圖／翻攝自 IG @ yojiyamamotoofficial

今年年初時，有「黑色詩人」之稱的日本設計師山本耀司（Yoji Yamamoto）旗下支線副牌Ground Y甫被台灣君梵引進台灣，不到一年，台灣君梵正式代理山本耀司品牌，並選擇在今年8月正式開幕全新品牌複合店。

自服裝發表數十年以來，黑色向來是山本耀司的主打色、也是唯一顏色。他在1981年登上巴黎時裝周亮相，並以「透過挑戰來征服制度」為精神，再於1984年以Yohji Yamamoto POUR HOMME男裝系列於巴黎時裝周亮相。將男性心深處狂野、不羈的獨特之處，以時裝外顯。

今年8月1日，台灣君梵將一次匯集主線男裝Yohji Yamamoto POUR HOMME、主線女裝Yohji Yamamoto與高端配件品牌discord Yohji Yamamoto，開設全新Yohji Yamamoto品牌複合店，店址落腳於微風廣場一樓，地址為台北市松山區復興南路一段39號。更多詳情，也可參閱台灣君梵官方網站或iG，得到更多即時資訊。

包含主線男裝Yohji Yamamoto POUR HOMME、主線女裝Yohji Yamamoto與高端配件品牌discord Yohji Yamamoto，都將在全新Yohji Yamamoto品牌複合店一次陳列。圖／翻攝自 IG @ yojiyamamotoofficial
包含主線男裝Yohji Yamamoto POUR HOMME、主線女裝Yohji Yamamoto與高端配件品牌discord Yohji Yamamoto，都將在全新Yohji Yamamoto品牌複合店一次陳列。圖／翻攝自 IG @ yojiyamamotoofficial
黑色向來是山本耀司的主打色、也是唯一顏色，品牌並以「透過挑戰來征服制度」為精神，展現對於風格、結構上的前衛性。圖／翻攝自 IG @ yojiyamamotoofficial
黑色向來是山本耀司的主打色、也是唯一顏色，品牌並以「透過挑戰來征服制度」為精神，展現對於風格、結構上的前衛性。圖／翻攝自 IG @ yojiyamamotoofficial

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