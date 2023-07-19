神級日牌山本耀司八月開幕 首站複合店落點公開了！

今年年初時，有「黑色詩人」之稱的日本設計師山本耀司（Yoji Yamamoto）旗下支線副牌Ground Y甫被台灣君梵引進台灣，不到一年，台灣君梵正式代理山本耀司品牌，並選擇在今年8月正式開幕全新品牌複合店。

自服裝發表數十年以來，黑色向來是山本耀司的主打色、也是唯一顏色。他在1981年登上巴黎時裝周亮相，並以「透過挑戰來征服制度」為精神，再於1984年以Yohji Yamamoto POUR HOMME男裝系列於巴黎時裝周亮相。將男性心深處狂野、不羈的獨特之處，以時裝外顯。