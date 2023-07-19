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也來策展！陳柏霖x蘇富比當代藝術專拍下週舉槌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
陳柏霖與井田幸昌作品《BOB》。圖／蘇富比提供
陳柏霖與井田幸昌作品《BOB》。圖／蘇富比提供

7月27日將於香港蘇富比（Sotheby's）舉辦的Contemporary Curated當代藝術專場拍賣，特別與著名演員兼時尚達人陳柏霖合作，由這位《藍色大門》及《我可能不會愛你》的知名演員/收藏家策展，精選馬克格羅亞恩（Mark Grotjahn）、達米恩赫斯特（Damien Hirst）、安迪沃荷（Andy Warhol）、丁乙、草間彌生等開創時代的頂尖藝術家佳作，亦薈萃多位走在藝壇最前沿的藝術家作品，包括今津景、松山智一、井田幸昌和小松美羽等藝術家作品上拍，展現他的策展品味和藝術眼界。

陳柏霖出道迄今，一直對電影和藝術充滿熱誠；演戲之外，也監製過不少大受好評的創作項目，更創辦個人服裝品牌ANOWHEREMAN，出任品牌創意總監。他同時積極贊助藝術發展，2021年開設藝術空間，培育年輕藝術新銳，去年他更獲邀擔任「安迪沃荷・京都」大展宣傳大使。這次他擔任蘇富比的策展人，親自為拍賣挑選藝術品，對每位藝術家的特色也如數家珍之外，他也透露自己最喜愛的三位藝術家分別為KYNE、花井佑介和山口幸士，對於將藝術融入日常生活的作品格外情有獨鍾。

安迪 沃荷，《 心形糖果盒（真愛） 》，估價80萬港元起。圖／蘇富比提供
安迪 沃荷，《 心形糖果盒（真愛） 》，估價80萬港元起。圖／蘇富比提供
奈良美智，《上帝救救我們》，估價150萬港元起。圖／蘇富比提供
奈良美智，《上帝救救我們》，估價150萬港元起。圖／蘇富比提供
井田幸昌，《BOB》，估價70萬港元起。圖／蘇富比提供
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張英楠，《頂樓》，估價30萬港元起。圖／蘇富比提供
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馬克格羅亞恩，《無題（卡普里 52.57）》，估價480萬港元起。圖／蘇富比提供
馬克格羅亞恩，《無題（卡普里 52.57）》，估價480萬港元起。圖／蘇富比提供
Damien Hirst，《It's A Love Thing（For Anne F）》。圖／蘇富比提供
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藝術家 蘇富比 陳柏霖

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