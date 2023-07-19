聽新聞
test
0:00 / 0:00
也來策展！陳柏霖x蘇富比當代藝術專拍下週舉槌
7月27日將於香港蘇富比（Sotheby's）舉辦的Contemporary Curated當代藝術專場拍賣，特別與著名演員兼時尚達人陳柏霖合作，由這位《藍色大門》及《我可能不會愛你》的知名演員/收藏家策展，精選馬克格羅亞恩（Mark Grotjahn）、達米恩赫斯特（Damien Hirst）、安迪沃荷（Andy Warhol）、丁乙、草間彌生等開創時代的頂尖藝術家佳作，亦薈萃多位走在藝壇最前沿的藝術家作品，包括今津景、松山智一、井田幸昌和小松美羽等藝術家作品上拍，展現他的策展品味和藝術眼界。
陳柏霖出道迄今，一直對電影和藝術充滿熱誠；演戲之外，也監製過不少大受好評的創作項目，更創辦個人服裝品牌ANOWHEREMAN，出任品牌創意總監。他同時積極贊助藝術發展，2021年開設藝術空間，培育年輕藝術新銳，去年他更獲邀擔任「安迪沃荷・京都」大展宣傳大使。這次他擔任蘇富比的策展人，親自為拍賣挑選藝術品，對每位藝術家的特色也如數家珍之外，他也透露自己最喜愛的三位藝術家分別為KYNE、花井佑介和山口幸士，對於將藝術融入日常生活的作品格外情有獨鍾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言