可互穿衣服的情侶太甜了吧！陳庭妮曝放閃密技

時尚品味備受肯定的女星陳庭妮，今（7月19）日出席Loro Piana的2023秋冬發表會，穿著真絲印花裙裝，絲質舒適度自然不在話下，特殊雷射印花圖案則呼應品牌羊絨纖維產地，洋溢南美民俗風。很多人以為民俗風很難駕馭，喜愛旅遊的她也經常嘗試不同的印花，建議大家可以像她一樣全身統一單一圖案，或搭配黑白等基本色就不易出錯。重視服裝舒適度的她對於全新的Rebecca平底鞋相當驚艷，「讓別人和自己也都感到很舒服！」

身為天然纖維專家Loro Piana，本季女裝反映了秘魯、紐西蘭、澳洲、蒙古等地風光，秋冬女裝比起過往更為繽紛也更具流行感，鮮豔的綠色、橘色、紅色等都是以往較少出現的色彩。設計上除了產地當地的民俗風印花，也融入這些地區盛行的馬術運動元素，男裝與女裝也有許多可以互相搭配的單品，饒富穿搭趣味，也讓常常跟另一半胡宇威互相穿對方衣服的陳庭妮相當喜愛。

全新材質CashDenim為精緻的丹寧素材，既有的包款Extra Bag經重新詮釋，更為稜角分明，也有更多尺寸選擇，並延伸出水筒型的Extra Case新包。柔軟百搭的Bale Bag推出大型與小型款，其中還有採用Baby Cashmere的超柔軔款式。