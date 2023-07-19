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可互穿衣服的情侶太甜了吧！陳庭妮曝放閃密技

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
陳庭妮出席Loro Piana的2023秋冬發表會。記者吳致碩／攝影
陳庭妮出席Loro Piana的2023秋冬發表會。記者吳致碩／攝影

時尚品味備受肯定的女星陳庭妮，今（7月19）日出席Loro Piana的2023秋冬發表會，穿著真絲印花裙裝，絲質舒適度自然不在話下，特殊雷射印花圖案則呼應品牌羊絨纖維產地，洋溢南美民俗風。很多人以為民俗風很難駕馭，喜愛旅遊的她也經常嘗試不同的印花，建議大家可以像她一樣全身統一單一圖案，或搭配黑白等基本色就不易出錯。重視服裝舒適度的她對於全新的Rebecca平底鞋相當驚艷，「讓別人和自己也都感到很舒服！」

身為天然纖維專家Loro Piana，本季女裝反映了秘魯、紐西蘭、澳洲、蒙古等地風光，秋冬女裝比起過往更為繽紛也更具流行感，鮮豔的綠色、橘色、紅色等都是以往較少出現的色彩。設計上除了產地當地的民俗風印花，也融入這些地區盛行的馬術運動元素，男裝與女裝也有許多可以互相搭配的單品，饒富穿搭趣味，也讓常常跟另一半胡宇威互相穿對方衣服的陳庭妮相當喜愛。

全新材質CashDenim為精緻的丹寧素材，既有的包款Extra Bag經重新詮釋，更為稜角分明，也有更多尺寸選擇，並延伸出水筒型的Extra Case新包。柔軟百搭的Bale Bag推出大型與小型款，其中還有採用Baby Cashmere的超柔軔款式。

去年開始推出台灣地區限定販售的Cocooning系列，是以頂級奢華材質製作更為居家的系列。今年持續推出更豐富的單品選擇之外，也在顏色上提供更為大膽的紅色調做為搭配選擇，並針對男性延伸出全新的系列，預計10月起陸續上市。

Loro Piana 2023秋冬系列以材質產地南美洲為靈感，融入許多民俗風元素。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬系列以材質產地南美洲為靈感，融入許多民俗風元素。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬女裝系列融入馬術運動元素。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬女裝系列融入馬術運動元素。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬運用了以往較少出現的鮮豔綠色。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬運用了以往較少出現的鮮豔綠色。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬包款系列Extra Case。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬包款系列Extra Case。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬全新材質CashDenim。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬全新材質CashDenim。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬包款系列Extra Bag更為稜角分明，並推出以往較少見的鮮豔顏色。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬包款系列Extra Bag更為稜角分明，並推出以往較少見的鮮豔顏色。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬男裝系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬男裝系列。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬男裝系列有許多與女裝可相互呼應搭配的單品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬男裝系列有許多與女裝可相互呼應搭配的單品。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬系列融入馬術運動元素。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬系列融入馬術運動元素。圖／Loro Piana提供
陳庭妮出席Loro Piana的2023秋冬發表會。記者吳致碩／攝影
陳庭妮出席Loro Piana的2023秋冬發表會。記者吳致碩／攝影
Loro Piana 2023秋冬包款系列中亦有以Baby Cashmere製作的大型Bale Bag。圖／Loro Piana提供
Loro Piana 2023秋冬包款系列中亦有以Baby Cashmere製作的大型Bale Bag。圖／Loro Piana提供

陳庭妮

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