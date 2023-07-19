萊爾富、圖文創作者「微疼」聯名推2款限量中元普渡箱

搶攻中元商機，萊爾富自7月26日起以「用心Do．平安渡」為主題，祭出「聯名普渡箱」、「成箱商品」優惠方案，攜手擅長繪製鬼故事、以「微鬼畫」系列動畫著名的圖文創作者「微疼」，打造2款限量普渡箱組合，7月26日至8月30日於萊爾富門市販售；9月19日前另有多款成箱商品，下殺5折起。此外，萊爾富會員7月26日至8月22日至萊爾富門市指定消費單筆滿200元，即享LINE POINTS 1%回饋無上限，購買「中元普渡箱－經濟實惠組／澎派誠心組」，每組再限量各加贈LINE POINTS 5點、24點回饋，額滿為止。

近年IP經濟夯，萊爾富跨界合作請來圖文創作者「微疼」，打造2款聯名普渡箱組合，分別為「中元普渡箱－經濟實惠組」（售價399元，9件入）、「中元普渡箱－澎派誠心組」（售價699元，17件入）。擁有百萬粉絲的圖文創作者「微疼」，以鬼故事「微鬼畫」系列動畫著名，營造氛圍功力一流，深受粉絲喜愛，今年的中元普渡箱外箱上有應景可愛的微疼插畫圖樣，祭拜完還可收藏，更特別設計「微疼中元微鬼畫貼紙」，貼紙上標示「用心渡，我想躺平成為豬」、「用心渡，財富自由隨便付！」、「脂肪掰掰，平安渡」、「囝孫有孝，澎湃拜」等詼諧文字，每箱隨機附贈1張貼紙，另有100箱再隨機贈送1組「打小人蒼蠅拍與隱藏款貼紙」。

萊爾富攜手「微疼」推出的2款限量中元普渡箱，7月26日至8月30日於萊爾富門市販售，售完為止。售價399元的「中元普渡箱－經濟實惠組」（原價478元），商品包含零食餅乾5件、泡麵1件、罐頭2件及飲料1件，優惠8.3折；售價699元的「中元普渡箱－澎派誠心組」（原價920元），商品包含零食餅乾9件、罐頭4件、泡麵2件、汽水和麵條各1件，優惠7.6折。

除了普渡箱外，成箱商品也是每年企業主中元普渡必拜商品之一，萊爾富於7月26日起推出兩波箱購優惠商品，包含茶飲、果汁、罐裝點心等共21款，最低下殺5折起。第一波優惠7月26日至8月30日止，商品包含「生活泡沫奶茶／花茶330mL 24入組」原價360元、特價270元等。第二波優惠至9月19日止，商品包含原價696元的「樂法蘋果／桂花蜂蜜醋420mL 24入組」，活動期間特價349元，相當於半價優惠；原價1,080元的「樂法蔬果共和國100%葡萄綜合果汁／蘋果汁290mL 24入組」特價599元，約打5.5折；「京釀烏梅汁960mL 12入組」原價1,020元、特價600元；「Vita Hydro火烤椰子水1,000mL 12入組」原價1,308元、特價799元；罐裝點心的部分則有「泰山八寶粥375mL 24入組」原價960元、特價768元，「愛之味牛奶花生340mL 12入組」原價480元、特價430元等多款箱購優惠組。