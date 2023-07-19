暑假限定！來竹市舊城小旅行、青草湖踩天鵝船送枝仔冰

夏天旅遊來清涼一下！新竹市政府迎接暑假，明天起至8月底推出「舊城假日小旅行」及「青草湖樂NOW環湖趣」2大清涼旅遊專案；民眾於平日至青草湖踩天鵝船或假日參加舊城小旅行導覽行程，即贈古早味枝仔冰一支，完成指定打卡任務再送USB小風扇，歡迎民眾探索竹市城市魅力、享受沁涼夏日時光。

竹市府指出，為振興在地產業與經濟發展，市長高虹安上任後積極落實「產業創新、美感新竹」施政藍圖，以帶動舊城區商圈人潮。今年「舊城假日小旅行」特別規畫2條路線，由導覽志工帶領旅客走訪歷史古蹟、穿梭風格小巷弄，一覽竹市舊城風貌。

今年的舊城假日小旅行提供免費導覽服務，每周六、日上午10時於新竹火車站旅遊服務中心集合，每場人數上限10人、導覽時間約1小時，以徒步搭配定點導覽方式進行，可線上預約https://forms.gle/af8vukR7LAwoaArf9。

周六導覽路線為新竹火車站、新竹東門城、新竹州廳、新竹城隍廟；周日為新竹火車站、後站、新竹公園、市立動物園，報名時間為每周五下午5時前，可電洽新竹火車站旅遊服務中心報名03-5258977。

此外，今年適逢青草湖水上活動重啟滿周年，市府也推出「青草湖樂NOW環湖趣」，即日起至明年4月，凡設籍於新竹市每人可享一次100元平日搭乘天鵝船優惠，之後每次補助50元，外縣市遊客亦可享每人每次50元補助優惠，每月名額有限。

在暑假期間還有冰涼加碼，民眾只要於7月20日至8月31日平日參加「青草湖樂NOW環湖趣」踩天鵝船，即贈冰棒兌換券，張，市府歡迎遊客們在炎炎夏日前來青草湖「清涼一夏」。