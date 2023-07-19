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客人不捨！生活工場全台創始店 走過30年宣布7月底熄燈

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
生活工場位於士林文林路的創始店，走過30年，宣布7月底將熄燈。圖／翻攝自google map
生活工場位於士林文林路的創始店，走過30年，宣布7月底將熄燈。圖／翻攝自google map

居家連鎖通路生活工場，1994年1月，在台北士林文林路開設創始店，至今開店邁入第30年，但生活工場文林店卻宣布，7月31日就是營業最後一天，8月1日起正式熄燈。由於30年來為當地居民服務，也成為不少人買居家用品的去處，不少客人都表示不捨，甚至說「我從小買到大，現在小朋友也一起買」。

台灣創立的生活工場，創立至今滿30年，當年台灣首間創始店就在士林區的文林路，如今創始店傳出熄燈號，總公司尚未有正式對外的回應，不過生活工場文林店已經在各相關臉書社團，宣傳封館拍賣出清，現場商品全面下殺5折起。

也因為是創始店，在士林已經30年，許多客人都覺得不捨，不少人說，「生活工場我最喜歡來你們店，是我從小到大的回憶」。而文林店周遭，仍有石牌店與大葉高島屋店營運，外界推估，文林店的結束，仍是跟電商發展有關。

今年是生活工場30年，之前也表示過品牌正在轉型，當時官方就指出，電商的大幅度崛起，讓實體店受到衝擊，因此轉型計畫中，也要讓實體店鋪結合線上線下服務，甚至也宣布將與電商品牌obis歐必斯家居、TZUMii厝覓共同合作，打起團體戰的群架，目前在環球林口A9開設全新型態家具體驗店，可以在網路預約床墊，店面試躺，或是在店面用網路下單，當時也指出，會跟更多品牌一起合作，提供一站式的購物體驗。

生活工場創始首店士林文林店，宣布將熄燈，推出全面出清。圖／摘自芝山543臉書社團
生活工場創始首店士林文林店，宣布將熄燈，推出全面出清。圖／摘自芝山543臉書社團
生活工場創始首店士林文林店，宣布將熄燈，推出全面出清。圖／摘自芝山543臉書社團
生活工場創始首店士林文林店，宣布將熄燈，推出全面出清。圖／摘自芝山543臉書社團

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