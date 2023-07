2023亞洲50大最佳酒吧榜單公布！台灣3家入選、香港COA三連霸創紀錄

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2023年的「亞洲50大最佳酒吧」(The Asia’s 50 Best Bars)今晚甫於香港公佈完整名單。今年是大會首度從過往常舉辦的城市如曼谷、新加坡移師至香港,而香港在地酒吧也不負眾望,共有包含「The Old Man」、「Quinary」、「Aubrey」、「Penicillin」等8間酒吧入選,榜首則有香港的COA獲得並完成史無前例的三連霸紀錄,令全場歡聲雷動。

回顧2022榜單,香港原就有COA、Argo、Darkside、Quinay、Penicillin、The Pontiac、The Wise King、The Aubrey合計8間酒吧上榜,展現香港在酒水餐飲一以貫之的高水準,尤其這也是香港首次成為「亞洲50大最佳酒吧」(The Asia’s 50 Best Bars) 頒獎的舉辦城市,更讓本次活動別具意義。

由於本次活動主辦方之一即為香港旅遊發展局(以下簡稱港旅局),港旅局總幹事程鼎一(Dane Cheng)先生致詞時也表示,他特別歡迎所有的貴賓來到香港,同時對他而言、全世界最佳的酒吧就在今晚現場,也讓來賓熱情歡呼回應。

本次榜單亮點包含多個城市都有新酒吧新上榜,其中台灣有台北、台中兩地的Indulge Bistro、The Public House、Vender獲得3個名次,其中Vender Bar更是台中首次入榜亞洲50大酒吧,值得掌聲鼓勵;亞洲「酒吧強權」新加坡則獲得11個名次,是最多上榜國家。東道主香港則共獲得8個名次,同樣展現在亞洲城市中的超高水準;此外首爾的Zest獲得第五名、也是韓國在「亞洲50大最佳酒吧」獎項中曾寫下的最高紀錄;此外,曼谷的「BKK Social Club」獲得了第三名,新加坡的知名酒吧「Jigger & Pony」則獲得第二名。

最大亮點:第一名榜首則由香港的COA獲得,尤其COA更是2021、2022年的亞洲50大最佳酒吧第一名,今年更寫下連續三年獲得第一名、「亞洲50大酒吧」罕見的「三連霸」紀錄。COA創辦人暨調酒師Jay Khan當被問到如何經營時,他分享「有快樂的員工、就會有快樂的客人」,同時感性指出,他生於香港、長於香港,能以COA代表香港爭光,他感到非常榮幸。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「2023 亞洲50大最佳酒吧」(The Asia’s 50 Best Bars)完整榜單:

#50 / Penrose / 吉隆坡

#49 / The Bellwood / 東京

#48 / The Living Room / 孟買(新入榜)

#47 / The Old Man / 香港

#46 / SOKO / 首爾(新入榜)

#45 / High Five / 東京

#44 / Bee’s Knees / 京都

#43 / The Public House / 台北(新入榜)

#42 / Native / 新加坡(新入榜)

#41 / Vender / 台中(新入榜)

#40 / Smoke & Bitters / 斯里蘭卡

#39 / Hope & Sesame / 廣州

#38 / Copitas / 邦加羅爾

#37 / Southside Parlor / 首爾(新入榜)

#36 / Bar Trigona / 吉隆坡(Best Bar in Malaysia)

#35 / The Bombay Canteen / 孟買

#34 / The Curator / 馬尼拉(Best Bar In Philippines )

#33 / Mostly Harmless / 香港

#32 / Stay Gold Flamingo / 新加坡

#31 / Quinary / 香港

#30 / Employees Only / 新加坡

#29 / Pantja / 雅加達(新入榜)

#28 / Alice / 首爾

#27 / Atlas / 新加坡

#26 / Penicillin / 香港

#25 / Le Chamber / 首爾

#24 / 28 Hong Kong Street / 新加坡

#23 / Lamp Bar / 奈良

#22 / Mahaniyom Cocktail Bar / 曼谷

#21 / Manhattan / 新加坡

#20 / Virtu / 東京

#19 / The Cocktail Club / 雅加達(印尼最佳酒吧)

#18 / Sidecar / 新德里

#17 / Aubrey / 香港

#16 / Republic / 新加坡

#15 / Analogue Initiative / 新加坡

#14 / The SG Club / 東京

#13 / Cham Bar / 首爾

#12 / Vesper / 曼谷

#11 / Indulge Bistro / 台北

#10 / Sago House / 新加坡

#9 / Darkside / 香港

#8 / Argo / 香港

#7 / Nutmeg & Clove / 新加坡

#6 / Tropic City / 曼谷

#5 / Zest / 首爾

#4 / Bar Benfiddich / 東京

#3 / BKK Social Club / 曼谷

#2 / Jigger & Pony / 新加坡