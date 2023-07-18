2023亞洲50大最佳酒吧榜單公布！台灣3家入選、香港COA三連霸創紀錄
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2023年的「亞洲50大最佳酒吧」（The Asia’s 50 Best Bars）今晚甫於香港公佈完整名單。今年是大會首度從過往常舉辦的城市如曼谷、新加坡移師至香港，而香港在地酒吧也不負眾望，共有包含「The Old Man」、「Quinary」、「Aubrey」、「Penicillin」等8間酒吧入選，榜首則有香港的COA獲得並完成史無前例的三連霸紀錄，令全場歡聲雷動。
回顧2022榜單，香港原就有COA、Argo、Darkside、Quinay、Penicillin、The Pontiac、The Wise King、The Aubrey合計8間酒吧上榜，展現香港在酒水餐飲一以貫之的高水準，尤其這也是香港首次成為「亞洲50大最佳酒吧」（The Asia’s 50 Best Bars） 頒獎的舉辦城市，更讓本次活動別具意義。
由於本次活動主辦方之一即為香港旅遊發展局（以下簡稱港旅局），港旅局總幹事程鼎一（Dane Cheng）先生致詞時也表示，他特別歡迎所有的貴賓來到香港，同時對他而言、全世界最佳的酒吧就在今晚現場，也讓來賓熱情歡呼回應。
本次榜單亮點包含多個城市都有新酒吧新上榜，其中台灣有台北、台中兩地的Indulge Bistro、The Public House、Vender獲得3個名次，其中Vender Bar更是台中首次入榜亞洲50大酒吧，值得掌聲鼓勵；亞洲「酒吧強權」新加坡則獲得11個名次，是最多上榜國家。東道主香港則共獲得8個名次，同樣展現在亞洲城市中的超高水準；此外首爾的Zest獲得第五名、也是韓國在「亞洲50大最佳酒吧」獎項中曾寫下的最高紀錄；此外，曼谷的「BKK Social Club」獲得了第三名，新加坡的知名酒吧「Jigger & Pony」則獲得第二名。
最大亮點：第一名榜首則由香港的COA獲得，尤其COA更是2021、2022年的亞洲50大最佳酒吧第一名，今年更寫下連續三年獲得第一名、「亞洲50大酒吧」罕見的「三連霸」紀錄。COA創辦人暨調酒師Jay Khan當被問到如何經營時，他分享「有快樂的員工、就會有快樂的客人」，同時感性指出，他生於香港、長於香港，能以COA代表香港爭光，他感到非常榮幸。
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「2023 亞洲50大最佳酒吧」（The Asia’s 50 Best Bars）完整榜單：
#50 / Penrose / 吉隆坡
#49 / The Bellwood / 東京
#48 / The Living Room / 孟買（新入榜）
#47 / The Old Man / 香港
#46 / SOKO / 首爾（新入榜）
#45 / High Five / 東京
#44 / Bee’s Knees / 京都
#43 / The Public House / 台北（新入榜）
#42 / Native / 新加坡（新入榜）
#41 / Vender / 台中（新入榜）
#40 / Smoke & Bitters / 斯里蘭卡
#39 / Hope & Sesame / 廣州
#38 / Copitas / 邦加羅爾
#37 / Southside Parlor / 首爾（新入榜）
#36 / Bar Trigona / 吉隆坡（Best Bar in Malaysia）
#35 / The Bombay Canteen / 孟買
#34 / The Curator / 馬尼拉（Best Bar In Philippines ）
#33 / Mostly Harmless / 香港
#32 / Stay Gold Flamingo / 新加坡
#31 / Quinary / 香港
#30 / Employees Only / 新加坡
#29 / Pantja / 雅加達（新入榜）
#28 / Alice / 首爾
#27 / Atlas / 新加坡
#26 / Penicillin / 香港
#25 / Le Chamber / 首爾
#24 / 28 Hong Kong Street / 新加坡
#23 / Lamp Bar / 奈良
#22 / Mahaniyom Cocktail Bar / 曼谷
#21 / Manhattan / 新加坡
#20 / Virtu / 東京
#19 / The Cocktail Club / 雅加達（印尼最佳酒吧）
#18 / Sidecar / 新德里
#17 / Aubrey / 香港
#16 / Republic / 新加坡
#15 / Analogue Initiative / 新加坡
#14 / The SG Club / 東京
#13 / Cham Bar / 首爾
#12 / Vesper / 曼谷
#11 / Indulge Bistro / 台北
#10 / Sago House / 新加坡
#9 / Darkside / 香港
#8 / Argo / 香港
#7 / Nutmeg & Clove / 新加坡
#6 / Tropic City / 曼谷
#5 / Zest / 首爾
#4 / Bar Benfiddich / 東京
#3 / BKK Social Club / 曼谷
#2 / Jigger & Pony / 新加坡
#1 / COA / 香港
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