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黃宣搞怪變裝、9M88辣秀美腿 現身LONGCHAMP聯名系列派對

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
劉敬（左）、謝欣穎（左二）、9M88（右二）和黃宣（右）現身LONGCHAMP與TOILETPAPER雜誌聯名系列派對。記者李政龍／攝影
劉敬（左）、謝欣穎（左二）、9M88（右二）和黃宣（右）現身LONGCHAMP與TOILETPAPER雜誌聯名系列派對。記者李政龍／攝影

為了LONGCHAMP與TOILETPAPER雜誌聯名系列在台上市，品牌除了把101旗艦店改裝成大膽風格之外，還舉辦了派對。邀請美劇「西遊ABC」的劉敬、謝欣穎、9M88等來跑趴；擔任表演嘉賓的YELLOW黃宣自招本就是雜誌粉絲，所以開玩笑說「我千拜託萬拜託要來」。

9M88身穿皮衣外套與金屬光澤漆皮超短裙，辣秀美腿，搭配了黑色法棍麵包圖案的的手提包，她說「因為品牌的緣故，所以特別以法式女性風格來打扮」。9M88覺得聯名系列風格都很強烈，早在唸書時就知道TOILETPAPER雜誌，喜歡這種「迷因文化」的圖案。謝欣穎則一眼就愛上系列中的法鬥叼著煙斗的設計，還表示本來挑法棍麵包圖案包款，還跟「王先生」說「可以讓他運動時背，結果變成法鬥，他也很傻眼」。而在跑趴時，謝欣穎則是身穿綠色高領抽皺洋裝，搭配了拳擊圖案的桃紅款包，營造衝突感。

LONGCHAMP與TOILETPAPER雜誌聯名系列袋包，視覺形象運用了許多代表法國的元素。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP與TOILETPAPER雜誌聯名系列袋包，視覺形象運用了許多代表法國的元素。圖／LONGCHAMP提供

另外，擔任表演嘉賓的黃宣則有志一同也選了綠色造型現身，還特別變裝加入「假鬍子」，他挑選了帶有香蕉圖案的包包，還提到「大家知道TOILETPAPER創辦人最有名的就是作品就是黏在牆上的香蕉嗎？」藉以證明他有多愛雜誌。而首次出席品牌活動的劉敬則是既興奮又緊張，前晚還在家裡做足關於品牌功課和可能的訪問演練，還自豪說「我應該拍照時每個角度都好看」。近期拍攝的美劇「西遊ABC」正在熱播，日前也跟劇中的爸爸「吳彥祖」同遊夜市，還大力邀請劇組其他人要來台灣玩，儼然觀光大使上身。

LONGCHAMP與TOILETPAPER雜誌聯名系列袋包，視覺形象運用了許多代表法國的元素。圖／LONGCHAMP提供
LONGCHAMP與TOILETPAPER雜誌聯名系列袋包，視覺形象運用了許多代表法國的元素。圖／LONGCHAMP提供

謝欣穎則一眼就愛上系列中的法鬥叼著煙斗的設計。記者李政龍／攝影
謝欣穎則一眼就愛上系列中的法鬥叼著煙斗的設計。記者李政龍／攝影

黃宣挑選了帶有香蕉圖案的包包，還提到「大家知道TOILETPAPER創辦人最有名的就是作品就是黏在牆上的香蕉嗎？」藉以證明他有多愛雜誌。記者李政龍／攝影
黃宣挑選了帶有香蕉圖案的包包，還提到「大家知道TOILETPAPER創辦人最有名的就是作品就是黏在牆上的香蕉嗎？」藉以證明他有多愛雜誌。記者李政龍／攝影

9M88身穿皮衣外套與金屬光澤漆皮超短裙，辣秀美腿，搭配了黑色法棍麵包圖案的的手提包。記者李政龍／攝影
9M88身穿皮衣外套與金屬光澤漆皮超短裙，辣秀美腿，搭配了黑色法棍麵包圖案的的手提包。記者李政龍／攝影

首次出席品牌活動的劉敬前晚還在家裡做足關於品牌功課和可能的訪問演練，還自豪說「我應該拍照時每個角度都好看」。記者李政龍／攝影
首次出席品牌活動的劉敬前晚還在家裡做足關於品牌功課和可能的訪問演練，還自豪說「我應該拍照時每個角度都好看」。記者李政龍／攝影

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