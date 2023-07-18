黃宣搞怪變裝、9M88辣秀美腿 現身LONGCHAMP聯名系列派對

為了LONGCHAMP與TOILETPAPER雜誌聯名系列在台上市，品牌除了把101旗艦店改裝成大膽風格之外，還舉辦了派對。邀請美劇「西遊ABC」的劉敬、謝欣穎、9M88等來跑趴；擔任表演嘉賓的YELLOW黃宣自招本就是雜誌粉絲，所以開玩笑說「我千拜託萬拜託要來」。

9M88身穿皮衣外套與金屬光澤漆皮超短裙，辣秀美腿，搭配了黑色法棍麵包圖案的的手提包，她說「因為品牌的緣故，所以特別以法式女性風格來打扮」。9M88覺得聯名系列風格都很強烈，早在唸書時就知道TOILETPAPER雜誌，喜歡這種「迷因文化」的圖案。謝欣穎則一眼就愛上系列中的法鬥叼著煙斗的設計，還表示本來挑法棍麵包圖案包款，還跟「王先生」說「可以讓他運動時背，結果變成法鬥，他也很傻眼」。而在跑趴時，謝欣穎則是身穿綠色高領抽皺洋裝，搭配了拳擊圖案的桃紅款包，營造衝突感。

LONGCHAMP與TOILETPAPER雜誌聯名系列袋包，視覺形象運用了許多代表法國的元素。圖／LONGCHAMP提供

另外，擔任表演嘉賓的黃宣則有志一同也選了綠色造型現身，還特別變裝加入「假鬍子」，他挑選了帶有香蕉圖案的包包，還提到「大家知道TOILETPAPER創辦人最有名的就是作品就是黏在牆上的香蕉嗎？」藉以證明他有多愛雜誌。而首次出席品牌活動的劉敬則是既興奮又緊張，前晚還在家裡做足關於品牌功課和可能的訪問演練，還自豪說「我應該拍照時每個角度都好看」。近期拍攝的美劇「西遊ABC」正在熱播，日前也跟劇中的爸爸「吳彥祖」同遊夜市，還大力邀請劇組其他人要來台灣玩，儼然觀光大使上身。

LONGCHAMP與TOILETPAPER雜誌聯名系列袋包，視覺形象運用了許多代表法國的元素。圖／LONGCHAMP提供

謝欣穎則一眼就愛上系列中的法鬥叼著煙斗的設計。記者李政龍／攝影

黃宣挑選了帶有香蕉圖案的包包，還提到「大家知道TOILETPAPER創辦人最有名的就是作品就是黏在牆上的香蕉嗎？」藉以證明他有多愛雜誌。記者李政龍／攝影

9M88身穿皮衣外套與金屬光澤漆皮超短裙，辣秀美腿，搭配了黑色法棍麵包圖案的的手提包。記者李政龍／攝影