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精彩壓軸！勞力士贊助151屆英國公開賽 一展果嶺風采

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
職業高爾夫好手、勞力士代言人Collin Morikawa在2021年時手捧獎盃，喜悅收下2021年英國公開賽的冠軍甜美果實。圖／勞力士提供
職業高爾夫好手、勞力士代言人Collin Morikawa在2021年時手捧獎盃，喜悅收下2021年英國公開賽的冠軍甜美果實。圖／勞力士提供

運動賽事的過程總能讓人欣賞到關於人類意志的美妙展現。再過兩日，高爾夫球的盛事、第151屆英國公開賽（The Open），將在英國西北海岸的皇家利物浦高爾夫俱樂部（Royal Liverpool Golf Club）展開，除了再度展現高爾夫運動的核心價值：尊重傳統、誠實與保持謙遜，也體現身為贊助商、勞力士的悠久傳統。

身為高爾夫球四大公開賽的第四場、也是最後一場男子高爾夫球錦標賽，英國公開賽的「壓軸」意味鮮明。過各屆英國公開賽皆於英格蘭、蘇格蘭與北愛爾蘭三個地區的球場輪流舉辦，而今則將於創立於1869年的皇家利物浦高爾夫俱樂部舉辦。

勞力士早從1981年勞力士已經成為英國公開賽的大會指定時計，此外像是高爾夫職業選手的「三巨頭」（The Big Three）：同時也是勞力士代言人的Arnold Palmer、Jack Micklaus與Gary Player，為球迷與勞力士在果嶺上帶來無數經典的優雅時刻，並總計獲得34次大賽冠軍；另外像是勞力士代言人Collin Morikawa在2021年時手捧獎盃，喜悅收下2021年英國公開賽的冠軍甜美果實：造型獨特、優美的「葡萄酒壺獎盃」(Claret Jug），是英國公開賽勝利的具象表徵。

第151屆的英國公開賽（The Open）將在7月20日（四）至23日（日）連續四日舉行，彼時勞力士的代言人好手們將在果嶺上帶來何等精彩的美技表現，又將克服何等天然或後天的難關？且讓人拭目以待。

2017年的英國公開賽（The Open），勞力士代言人Jordan Spieth）正於Royal Birkdale球場上揮桿，令全場屏息以待。圖／勞力士提供
2017年的英國公開賽（The Open），勞力士代言人Jordan Spieth）正於Royal Birkdale球場上揮桿，令全場屏息以待。圖／勞力士提供
皇家利物浦高爾夫俱樂部，正是英國公開賽（The Open）的比賽場地。圖／勞力士提供
皇家利物浦高爾夫俱樂部，正是英國公開賽（The Open）的比賽場地。圖／勞力士提供
知名的「葡萄酒壺獎盃」(Claret Jug），是英國公開賽勝利的具象表徵。圖／勞力士提供
知名的「葡萄酒壺獎盃」(Claret Jug），是英國公開賽勝利的具象表徵。圖／勞力士提供
高爾夫球職業領域的「三巨頭」（The Big Three）：同時也是勞力士代言人的Arnold Palmer、Jack Micklaus與Gary Player，為球迷與勞力士在果嶺上帶來無數經典的優雅時刻。圖／勞力士提供
高爾夫球職業領域的「三巨頭」（The Big Three）：同時也是勞力士代言人的Arnold Palmer、Jack Micklaus與Gary Player，為球迷與勞力士在果嶺上帶來無數經典的優雅時刻。圖／勞力士提供

英國 勞力士 運動

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