精彩壓軸！勞力士贊助151屆英國公開賽 一展果嶺風采

運動賽事的過程總能讓人欣賞到關於人類意志的美妙展現。再過兩日，高爾夫球的盛事、第151屆英國公開賽（The Open），將在英國西北海岸的皇家利物浦高爾夫俱樂部（Royal Liverpool Golf Club）展開，除了再度展現高爾夫運動的核心價值：尊重傳統、誠實與保持謙遜，也體現身為贊助商、勞力士的悠久傳統。

身為高爾夫球四大公開賽的第四場、也是最後一場男子高爾夫球錦標賽，英國公開賽的「壓軸」意味鮮明。過各屆英國公開賽皆於英格蘭、蘇格蘭與北愛爾蘭三個地區的球場輪流舉辦，而今則將於創立於1869年的皇家利物浦高爾夫俱樂部舉辦。

勞力士早從1981年勞力士已經成為英國公開賽的大會指定時計，此外像是高爾夫職業選手的「三巨頭」（The Big Three）：同時也是勞力士代言人的Arnold Palmer、Jack Micklaus與Gary Player，為球迷與勞力士在果嶺上帶來無數經典的優雅時刻，並總計獲得34次大賽冠軍；另外像是勞力士代言人Collin Morikawa在2021年時手捧獎盃，喜悅收下2021年英國公開賽的冠軍甜美果實：造型獨特、優美的「葡萄酒壺獎盃」(Claret Jug），是英國公開賽勝利的具象表徵。