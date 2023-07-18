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Haerin成Dior品牌大使首個珠寶形象！貓咪大眼清新俏麗

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior品牌大使、韓國女團NewJeans成員Haerin演繹Rose des Vents系列珠寶。圖／Dior提供
Dior品牌大使、韓國女團NewJeans成員Haerin演繹Rose des Vents系列珠寶。圖／Dior提供

迪奧（Dior）自2015年推出的Rose des Vents系列珠寶於今年推出6款新耳環，運用Dior Tribales飾品的雙珠設計為靈感，結合Rose des Vents招牌的八芒星圖騰，搭配如黑瑪瑙、珍珠母貝、孔雀石或粉紅蛋白石等多樣化的彩色寶石在金質的金粒環抱下，展現雋永風格之美。品牌同時釋出今年加入Dior家族擔任品牌大使的韓國女團NewJeans成員Haerin演繹Rose des Vents系列珠寶的最新形象照，體現系列珠寶歷久彌新的活力。

Rose des Vents系列是Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane於2015年時，以品牌創辦人迪奧先生童年所居住的剛維爾（Granville）別墅為靈感推出的輕珠寶作品。這棟位於諾曼第海岸的別墅，是由一位船主所建造、面向大海、名為Les Rhumbs的別墅花園，名字指的是羅盤玫瑰（法文rose des vents意指羅盤）上的32個方位所取的名字，也是出海遠颺的意思。這八芒星圖騰同時也是迪奧先生故居屋後的噴泉，池底鋪滿以羅盤構圖的馬賽克圖騰。 Victoire轉化如羅盤般守護與指引的圓形徽章珠寶，正反兩面分別裝飾寶石、八芒星、或其他對迪奧先生別具意義的圖騰符號，是Dior珠寶中最具代表性的經典設計。

Dior品牌大使、韓國女團NewJeans成員Haerin演繹Rose des Vents系列珠寶。圖／Dior提供
Dior品牌大使、韓國女團NewJeans成員Haerin演繹Rose des Vents系列珠寶。圖／Dior提供
Rose des Vents黃K金珍珠母貝鑽石耳環，價格未定。圖／Dior提供
Rose des Vents黃K金珍珠母貝鑽石耳環，價格未定。圖／Dior提供
Rose des Vents玫瑰金鑽石耳環，46萬元。圖／Dior提供
Rose des Vents玫瑰金鑽石耳環，46萬元。圖／Dior提供
Dior品牌大使、韓國女團NewJeans成員Haerin演繹Rose des Vents系列珠寶。圖／Dior提供
Dior品牌大使、韓國女團NewJeans成員Haerin演繹Rose des Vents系列珠寶。圖／Dior提供
Dior Rose des Vents珠寶製作過程。圖／Dior提供
Dior Rose des Vents珠寶製作過程。圖／Dior提供
Rose des Vents玫瑰金縞瑪瑙鑽石耳環，價格未定。圖／Dior提供
Rose des Vents玫瑰金縞瑪瑙鑽石耳環，價格未定。圖／Dior提供
Dior品牌大使、韓國女團NewJeans成員Haerin演繹Rose des Vents系列珠寶。圖／Dior提供
Dior品牌大使、韓國女團NewJeans成員Haerin演繹Rose des Vents系列珠寶。圖／Dior提供
Rose des Vents黃K金珍珠母貝鑽石耳環，40萬5,000元。圖／Dior提供
Rose des Vents黃K金珍珠母貝鑽石耳環，40萬5,000元。圖／Dior提供
Dior品牌大使、韓國女團NewJeans成員Haerin演繹Rose des Vents系列珠寶。圖／Dior提供
Dior品牌大使、韓國女團NewJeans成員Haerin演繹Rose des Vents系列珠寶。圖／Dior提供
Rose des Vents黃K金孔雀石鑽石耳環，16萬5,000元。圖／Dior提供
Rose des Vents黃K金孔雀石鑽石耳環，16萬5,000元。圖／Dior提供
Rose des Vents 玫瑰金粉紅蛋白石鑽石耳環，價格未定。圖／Dior提供
Rose des Vents 玫瑰金粉紅蛋白石鑽石耳環，價格未定。圖／Dior提供

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