Haerin成Dior品牌大使首個珠寶形象！貓咪大眼清新俏麗
迪奧（Dior）自2015年推出的Rose des Vents系列珠寶於今年推出6款新耳環，運用Dior Tribales飾品的雙珠設計為靈感，結合Rose des Vents招牌的八芒星圖騰，搭配如黑瑪瑙、珍珠母貝、孔雀石或粉紅蛋白石等多樣化的彩色寶石在金質的金粒環抱下，展現雋永風格之美。品牌同時釋出今年加入Dior家族擔任品牌大使的韓國女團NewJeans成員Haerin演繹Rose des Vents系列珠寶的最新形象照，體現系列珠寶歷久彌新的活力。
Rose des Vents系列是Dior珠寶創意總監Victoire de Castellane於2015年時，以品牌創辦人迪奧先生童年所居住的剛維爾（Granville）別墅為靈感推出的輕珠寶作品。這棟位於諾曼第海岸的別墅，是由一位船主所建造、面向大海、名為Les Rhumbs的別墅花園，名字指的是羅盤玫瑰（法文rose des vents意指羅盤）上的32個方位所取的名字，也是出海遠颺的意思。這八芒星圖騰同時也是迪奧先生故居屋後的噴泉，池底鋪滿以羅盤構圖的馬賽克圖騰。 Victoire轉化如羅盤般守護與指引的圓形徽章珠寶，正反兩面分別裝飾寶石、八芒星、或其他對迪奧先生別具意義的圖騰符號，是Dior珠寶中最具代表性的經典設計。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言