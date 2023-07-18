7-ELEVEN中元代客普渡、箱購零食就近買！「飲料抽抽樂」任2件0元起　加價限量送SNOOPY磁鐵

迎接農曆民俗月，祭拜好兄弟供品要有。7-ELEVEN掌握中元商機，自7月26日至9月5日針對家庭、公司行號普渡需求，以「特色拜零食」、「囤貨必買」、「獨家聯名」三大主軸推出「超吉好運拜中元」主題專案架；同時蒐羅拜拜四大天王，主推包裝米、泡麵、量販零食、罐頭等多項商品獨家優惠，最低買1送1起。此外，7-ELEVEN攜手三大宮廟推出「代客普渡」專屬組合箱，居家普渡就近採購輕鬆拜。

每年中元普渡祭拜好兄弟，7-ELEVEN觀察因為普渡、暑假高溫、出遊等需求，零食、麵食、常溫飲品等類別業績較前一季成長2成。今年門市除了祭出指定零食任選2件79折、4件75折，再度攜手人氣肖像咖波獨家開發購物袋，購買全品項零食任4件加299元就可把超萌貓貓蟲咖波雙面文青袋帶回家，兩款隨機出貨，共限量2.6萬個，售完為止。

想要供品桌與眾不同，今年首推超萌「樂事萌翻午茶組」、「樂天小熊餅造型木盤組」，經典不敗的洋芋片搭配卡娜赫拉，超澎湃組合還可同時擁有茶具組或時尚隨身杯組以及造型珪藻土杯墊，樂天小熊餅呆萌造型木盤也是桌的吸睛單品，營造用餐樂趣。

普渡囤貨省荷包，7-ELEVEN活動期間除了指定包裝米、罐頭買1送1，家中櫥櫃必囤的「維力炸醬麵」也推出外銷日本限定的獨家販售款，每組內附贈獨家「炸醬麵橡皮擦」；酸甜好滋味的超夯「韓國不倒番茄風味義大利麵」限時買2送1；還有使用愛知縣生產100%濃縮還原的「日本艾魯比果汁蘋果」，中元節也推出12入箱購划算組合，自飲、送禮皆得宜。

7-ELEVEN預購7月24日至8月31日攜手鎮瀾宮、旗山天后宮、北港武德宮推出「代客普渡服務」，讓民眾免上宮廟就近到門市即可選購專屬組合普渡箱，完成代辦、代拜、代捐整合性服務，普渡箱供品經法師誦經祈福後還可捐贈給公益團體。另還有居家普渡必備的關北草仔粿、紅龜粿、山寨村妖怪普渡箱、如意普渡金、避邪除穢氣必備的除障淨身包等，方便民眾就近採購，輕鬆上桌即可祭拜。

暑假進入飲料、零食銷售旺季，7-ELEVEN瞄準沁涼商機，已連續多年推出飲料抽抽樂活動，飲料相關業績逐年穩定成長。7-ELEVEN創超商先例推出「行動抽抽樂」，每日可先在7-ELEVEN App、7-ELEVEN LINE官方帳號線上試手氣再到門市消費，線上線下抽抽樂折扣將擇低者折價，一天最多有5次中獎機會。即日起至8月22日購買20元（含）以上指定飲料任2件即可參加抽獎，人氣飲品最低折扣0元起（抽抽樂活動詳細活動辦法依7-ELEVEN網站為準）。