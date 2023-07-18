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開元跨界攜手郭元益！企業中秋送禮提早開跑 獨家推出「法式蝴蝶酥」　

聯合新聞網／ 台北訊
「開元名點X郭元益 法式蝴蝶酥禮盒」，一盒即享三種風味：經典原味、濃郁巧克力及香醇咖啡，是2023年中秋最具風味與品味的送禮好選擇。圖／開元食品提供
「開元名點X郭元益 法式蝴蝶酥禮盒」，一盒即享三種風味：經典原味、濃郁巧克力及香醇咖啡，是2023年中秋最具風味與品味的送禮好選擇。圖／開元食品提供

根據市場調查顯示，國人普遍都有節慶送禮的禮俗文化，送禮市場規模高達千億台幣，其中又以春節、中秋送禮的需求最高，開元食品與百年糕餅品牌「郭元益」合作推出「開元名點X郭元益 法式蝴蝶酥禮盒」，來滿足需要提早安排送禮的龐大需求，並推出預購優惠：即日起至8月4日止，企業團體及消費者可於線上進行預購，原價每盒720元，預購期間可享早鳥優惠每盒649元，今年中秋送禮除了傳統月餅以外，更多了最具話題的法式千層酥禮盒。

開元食品表示，國人普遍有送禮的禮俗文化存在，所以根據市調資料顯示送禮商機就高達5千億的規模，其中又以春節、中秋檔期，有高達80%的人表示會安排送禮，開元食品充分了解企業與機關團體客戶在中秋節前會有龐大的送禮需求，因此特別與國內知名百年糕餅品牌「郭元益」進行聯名獨賣款合作，滿足企業團體的工商賀禮、員工禮品及親友伴手禮，具差異化、具特色的送禮需求。

尤其今年網路社群話題性十足的「蝴蝶酥」，將有別於一般傳統港式月餅，讓新世代的收禮感受多了一份創新與流行的話題性。本次聯名合作的「開元名點X郭元益 法式蝴蝶酥禮盒」，共有三種風味：原味蝴蝶酥、巧克力蝴蝶酥及咖啡蝴蝶酥。

原味蝴蝶酥，使用獨特冷水製麵的法式千層工藝，打造精緻酥鬆的精美蝴蝶酥，並選用正宗法國進口的高品質乳製品牌肯迪雅發酵奶油條，質地細緻清新，完滿呈現純正法式經典乳香風味；巧克力蝴蝶酥，精選法國百年頂級品牌法芙娜100%純可可粉進行製作，呈現醇厚苦甜的巧克力口感；咖啡蝴蝶酥，使用榮獲義大利ICT國際咖啡品鑑大賽與比利時iTi國際風味評鑑的金獎咖啡豆，經過研磨成咖啡粉後融入麵糰烘烤，散發出卓越迷人的多層次香氣，讓咖啡與乳香完美平衡的呈現，絕對是2023年中秋最具風味與品味的送禮首選。

開元食品攜手百年糕餅品牌郭元益，獨家推出「開元名點X郭元益 法式蝴蝶酥禮盒」，讓今年中秋送禮除了傳統月餅以外，更有最具話題的法式千層酥禮盒，展現獨特與創意的送禮小心機。圖／開元食品提供
開元食品攜手百年糕餅品牌郭元益，獨家推出「開元名點X郭元益 法式蝴蝶酥禮盒」，讓今年中秋送禮除了傳統月餅以外，更有最具話題的法式千層酥禮盒，展現獨特與創意的送禮小心機。圖／開元食品提供

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