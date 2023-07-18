新光三越skm eats美食地圖升級　聯手四大商圈擴大版圖

百貨龍頭新光三越2017年推出百貨首創有訂位與候位系統的「skm eats美食地圖」，帶動餐飲業績明顯成長，在2018年與南西商圈結合後，今再聯手信義、北車、天母共四大商圈，結盟星級飯店、人氣品牌街邊店與店內未導入品牌，擴大美食版圖。

新光三越表示，疫後消費快速復甦，今年上半年餐飲業種業績成長3成，是各業種成長幅度最高的，而推出「skm eats美食地圖」後，有超過5成會員使用過，訂位後入席率超過9成，導客成效也獲店內餐飲品牌好評。

新光三越表示，此次加速美食地圖的在地店家除了王品、瓦城等知名餐飲集團外，還有米其林星級餐廳、五星級大飯店、知名麻辣火鍋品牌等，店內超過250家餐飲櫃位、店外逾107家商圈美食，共357家餐廳可以一秒輕鬆訂位。

新光三越也說，希望與商圈餐飲店家共同結盟，透過skm eats美食地圖服務平台，帶入更多人潮，創造商圈永續發展。