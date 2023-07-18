Japoli 義大利餐酒館台中Sogo店月底熄燈！網：悲劇

日本JAPAN FOOD COLLECTION集團旗下的Japoli義大利餐酒館台中廣三Sogo店，日前公告將營業至7月31日為止；為了回饋長期支持的粉絲，台中Sogo店特別於7月24日至31日舉辦優惠活動，內用全面9折優惠。消息一出，網友紛紛表示扼腕，有人說「真可惜」、也有人嘆「悲劇」，更有網友問「台中會有新分店？」，店家的答覆是「還沒有明確的方向。」

店家在公告中表示：「Japoli的老粉們，很遺憾我們因為租約到期的關係

7月31日就是我們的最後營業日。為了回饋長期支持我們的朋友，我們將於7月24日至31日舉辦優惠活動，內用全面9折，喜歡我們的朋友一定要來喔。」店家同時指出，因為是最後一個禮拜了，有部分餐點可能會沒有提供，敬請見諒。

Japoli義大利餐酒館2018年8月進駐台中廣三SOGO百貨展店，成為中南部首家分店。JAPOLI是「日本誕生出來的義大利料理」，理念為嚴選食材、讓顧客以親民的價格，吃到最道地的義大利料理，適合家庭客與三五好友聚餐享用。台中廣三SOGO店更獨家主打烤雞及烤物，還特別設置獨家透明烤箱，讓烘烤過程一目了然。