日本3大奢華列車首度包列！九州七星秒殺 剩餘席次盤整
雄獅旗下高端旅遊品牌「Signature璽品旅遊」取得日本九州七星、TRAIN SUITE四季島、曙光瑞風三大頂級觀光列車的包列趟次，同時與緯來體育台獨家合作，將帶領旅客前進F1賽車2023年拉斯維加斯大獎賽現場。
「Signature璽品旅遊」獨家取得2023年日本九州七星、TRAIN SUITE四季島、曙光瑞風三大頂級觀光列車之包列趟次，並推出套裝行程。打頭陣的「日本九州七星6日」將於7月31日出發，限量20席於開賣1小時內就被搶購一空，2024年包列趟次將於近期開賣。該列車為JR九州旗下奢華臥鋪列車，甫於去（2022）年改裝翻新，增加茶屋、酒吧、藝廊等設施，每列次僅接待20名旅客，想搭乘必須參加抽選，中籤才能上車體驗，被譽為「有錢也搭不到的夢幻列車」。
可比美五星旅宿的「TRAIN SUITE四季島6日」將於12月21日出發，列車由法拉利設計師奧山清行操刀，重現現代風格並採用大面積車窗設計，窗外的風景與光影在行進中不斷變換，彷彿置身在一座移動島嶼之中。7月31日前報名即可享飯店升等及好禮，限量16人；JR西日本打造的「曙光瑞風5日」也於璽品官網上架，預計2024年1月30日出發，僅剩最後10席，除了享受頂級觀光列車的尊榮服務、大啖經典美食之外，還將搭乘列車造訪岡山、島根、鳥取，欣賞山陰山陽的迷人風光。
此外，璽品旅遊與緯來體育台獨家合作「2023走進F1・拉斯維加斯10日」預計11月14日出發，帶領旅客前往拉斯維加斯欣賞F1一級方程式賽車，並由緯來體育台主播高名賢現場說明觀戰重點、賽況分析及賽後分享。
大賽將於11月16日至18日夜間舉辦，賽道設計全長6.12公里，共有14隻彎、3條大直路，賽道形狀因酷似姆明（Moomin）而被戲稱為「姆明賽道」，在賭城華麗的夜色之下感受賽事的刺激與震撼，甚至可以深入賽道後台區域與車手近距離接觸，還有機會獲得車手親筆簽名及珍藏照片。旅客於8月14日前報名可享早鳥9萬9千元折扣，7月31日前報名加碼贈送免費直升機夜遊拉斯維加斯及賭城太陽劇團O秀，限量6名。
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