以父之名！父親節質感表款5選 討好每一種老爸

再過約三周，就是一年一度的父親節。雖然孝敬父親的心意每天都不變，但一只精緻、設計雅緻的表款，或將能成為一份特殊的逸品，紀念過去、現在與未來每一個與父親相處的珍貴時光。

歐米茄（OMEGA）的超霸登月表（310.30.42.50.01.002），過往曾為太空人實際配戴登上月球，至今已演進為第四代、並運用同軸擒縱結構的大師天文台認證3861機芯，一如父親般的屹立不搖，完成人生每階段宛如登月般的、奇蹟的、對家人的照顧。同樣帶有懷舊風情的則有出自寶齊萊（Carl F. Bucherer）的傳承系列天文台認證腕表，對男性而言相對小尺寸的39毫米玫瑰金表殼，搭配了懷舊的弧形藍寶石水晶鏡面，同時面盤採用漸變設計、鍍金時標與Super-LumiNova®夜光塗層，機芯則通過瑞士天文台認證，老派、但精確，限量88只。

綠色總帶來生機、活力的聯想，想讓老爸補充活力？ORIS的Divers Sixty系列Cotton Candy表款則以湖水綠的搶眼面盤，像是帶老爸重回年輕時的動感時光。38毫米的精鋼表殼使用具備瞬跳日期、具停秒機制的自動上鍊機芯，另有石英粉與天青藍色，挑戰父親對於色彩的接受可能；同樣是綠色，萬寶龍（Montblanc）的1858系列Iced Sea日期顯示自動腕表則從白朗峰的Mer de Glace冰河得到啟發，運用特殊的Gratté Boisé細木護底刮磨技法，在面盤中創造出宛如冰河裂紋般、壯闊也細膩的質感之美。表款並具備300米防水與ISO 6424潛水表認證，像是老爸堅毅的精神，將家庭與家人們，緊密團聚。