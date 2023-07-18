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實用NO.1！旅行必備超強大容量行李箱 出國血拼時髦又耐裝

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
復古輕奢質感胖胖箱外觀吸睛、實用性強，防摔耐撞，是旅途的最佳旅伴。圖 / Acer Gadget 提供
復古輕奢質感胖胖箱外觀吸睛、實用性強，防摔耐撞，是旅途的最佳旅伴。圖 / Acer Gadget 提供

這個夏天，準備要衝出國瘋玩一波了嗎？規劃好行程，怎麼能缺一咖有顏值又實用的行李箱。擁有簡約復古設計的Acer 墨爾本四輪對開胖胖行李箱，對開式的設計和大容量內裝，很值得入手呀！

胖胖箱的外型走復古輕奢風，顏色有奶油白、質感黑共兩色可選，箱身側面的皮色把手，好看又能當提把使用，相當有特色。箱身材質則選用鋁合金PC打造，邊角採用4枚合金防撞包角，加強防護並提高耐用性，360°雙排萬向輪使用起來靜音又滑順，推拉感極佳，並配有TSA海關鎖，出遊好放心。

對開設計可完全平攤，內部容量較同尺寸大10%，乾溼分離讓收納更方便。圖 / Acer Gadget 提供
對開設計可完全平攤，內部容量較同尺寸大10%，乾溼分離讓收納更方便。圖 / Acer Gadget 提供

有別於一般胖胖箱，貼心的3段式拉桿滿足多種身高需求，容量上較同尺寸多10%容量，連靴子也裝得下，旅遊期間買的伴手禮，不必拆散包裝後再帶回家，充足的收納空間讓你裝好裝滿，買再多都好裝。另外，全新的對開式設計，開闔半徑更精巧，方便將行李箱完全攤平，即使旅遊入住的空間不大，也方便取物或收納。

出國、出差皆合適攜帶，充足的收納空間相當好收納，同時滿足不同出行需求。／墨爾本四輪對開胖胖行李箱，20吋 價格7,380元／24吋 價格8,380元。圖 / Acer Gadget 提供
出國、出差皆合適攜帶，充足的收納空間相當好收納，同時滿足不同出行需求。／墨爾本四輪對開胖胖行李箱，20吋 價格7,380元／24吋 價格8,380元。圖 / Acer Gadget 提供

兼具設計感和實用性的Acer 墨爾本四輪對開胖胖行李箱，是不是讓人感到超級心動？即日起於Acer Apparel網站即可選購，下半年有安排旅遊行程的人，絕不能錯過！

活動訊息：

即日起於Acer Apparel網站註冊即可獲得首購註冊金200元，7月中旬暑假期間凡於Acer Apparel網站購買Acer 墨爾本四輪對開胖胖行李箱，即享限時優惠，敬請期待！

Acer Apparel網站

暑假 夏天

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