Dior Tears潮男搶先穿！BTS Jimin頭香 周董、流星都愛

Dior男裝推出由Denim Tears創辦人兼創意總監Tremaine Emory擔任客座設計師的Dior Tears膠囊系列，以爵士樂發源地紐奧良為依歸。Tremaine Emory是Dior男裝創意總監Kim Jones敬重的多年摯友，他提出了將經典美式風格結合法式高級訂製工藝的創作思維。

Dior Tears膠囊系列靈感源自50至60年代常春藤盟校中非裔美籍學生的穿著與當時爵士樂手們豪放不羈的衣著風格。系列服裝以源自法國的丹寧布料為基調，特別採用獨特緹花面料飾以拔染印花，保留了50年代的剪裁輪廓，傳承古典精神。作品揉合學院風與美式風格中所謂的「cool」單品如樸實無華的格紋襯衫、具實穿性的棒球外套、休閒斜紋棉布長褲搭配經典羊毛大衣、剪裁考究的西裝與優雅干邑色皮革打造的皮具等。

Dior Tears膠囊系列也將文化注入創作歷程中，並以標誌、符碼與圖像如棉花和羽衣甘藍，透過敘事法體現Tremaine Emory希冀探討的非裔美國人議題。例如，50至60年代正是是非裔美國人民權運動開展之際，而爵士樂源自非洲，傳播至世界各地與不同文化交融，之後非裔美籍的爵士樂手前往歐洲演出時，曾締造了一波時代運動。此膠囊系列冀望傳遞Emory自身的文化根源及歷史背景。