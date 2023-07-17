快訊

「水不斷湧入…」南韓地下道巴士慘遭暴洪滅頂 罹難者生前求救通話曝

下班小心！18縣市發布豪大雨特報 4地雨彈升級防雷雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Dior Tears潮男搶先穿！BTS Jimin頭香 周董、流星都愛

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
南韓天團BTS成員、DIOR品牌大使JIMIN與日本男星橫濱流星演繹Diors Tears膠囊系列。圖／摘自藝人IG
南韓天團BTS成員、DIOR品牌大使JIMIN與日本男星橫濱流星演繹Diors Tears膠囊系列。圖／摘自藝人IG

Dior男裝推出由Denim Tears創辦人兼創意總監Tremaine Emory擔任客座設計師的Dior Tears膠囊系列，以爵士樂發源地紐奧良為依歸。Tremaine Emory是Dior男裝創意總監Kim Jones敬重的多年摯友，他提出了將經典美式風格結合法式高級訂製工藝的創作思維。

Dior Tears膠囊系列靈感源自50至60年代常春藤盟校中非裔美籍學生的穿著與當時爵士樂手們豪放不羈的衣著風格。系列服裝以源自法國的丹寧布料為基調，特別採用獨特緹花面料飾以拔染印花，保留了50年代的剪裁輪廓，傳承古典精神。作品揉合學院風與美式風格中所謂的「cool」單品如樸實無華的格紋襯衫、具實穿性的棒球外套、休閒斜紋棉布長褲搭配經典羊毛大衣、剪裁考究的西裝與優雅干邑色皮革打造的皮具等。

Dior Tears膠囊系列也將文化注入創作歷程中，並以標誌、符碼與圖像如棉花和羽衣甘藍，透過敘事法體現Tremaine Emory希冀探討的非裔美國人議題。例如，50至60年代正是是非裔美國人民權運動開展之際，而爵士樂源自非洲，傳播至世界各地與不同文化交融，之後非裔美籍的爵士樂手前往歐洲演出時，曾締造了一波時代運動。此膠囊系列冀望傳遞Emory自身的文化根源及歷史背景。

包括Dior品牌大使、南韓天團BTS的成員朴智閔（JIMIN）、日本影壇當紅男星橫濱流星、華語流行音樂天王周杰倫等人，都搶先穿上Dior Tears系列亮相。

日本男星橫濱流星演繹男裝Diors Tears膠囊系列。圖／摘自藝人IG
日本男星橫濱流星演繹男裝Diors Tears膠囊系列。圖／摘自藝人IG
南韓天團BTS成員、DIOR品牌大使JIMIN演繹男裝Diors Tears膠囊系列。圖／DIOR提供
南韓天團BTS成員、DIOR品牌大使JIMIN演繹男裝Diors Tears膠囊系列。圖／DIOR提供
Dior Tears手提肩背包，14萬元。圖／Dior提供
Dior Tears手提肩背包，14萬元。圖／Dior提供
B33紅色海馬毛拼接休閒，37,000元。圖／Dior提供
B33紅色海馬毛拼接休閒，37,000元。圖／Dior提供
Dior推出2023秋季男裝Diors Tears膠囊系列。圖／Dior提供
Dior推出2023秋季男裝Diors Tears膠囊系列。圖／Dior提供
周杰倫於海口演唱會時穿著Diors Tears膠囊系列。圖／摘自藝人IG
周杰倫於海口演唱會時穿著Diors Tears膠囊系列。圖／摘自藝人IG
B33藍色海馬毛拼接休閒鞋，37,000元。圖／Dior提供
B33藍色海馬毛拼接休閒鞋，37,000元。圖／Dior提供
Dior推出2023秋季男裝Diors Tears膠囊系列。圖／Dior提供
Dior推出2023秋季男裝Diors Tears膠囊系列。圖／Dior提供
Dior Tears水晶珍珠刺繡球帽，13萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Tears水晶珍珠刺繡球帽，13萬5,000元。圖／Dior提供
日本男星橫濱流星演繹男裝Diors Tears膠囊系列。圖／摘自藝人IG
日本男星橫濱流星演繹男裝Diors Tears膠囊系列。圖／摘自藝人IG
Dior Tears Saddle馬鞍包，13萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Tears Saddle馬鞍包，13萬5,000元。圖／Dior提供
南韓天團BTS成員、DIOR品牌大使JIMIN演繹男裝Diors Tears膠囊系列。圖／DIOR提供
南韓天團BTS成員、DIOR品牌大使JIMIN演繹男裝Diors Tears膠囊系列。圖／DIOR提供
Dior Tears彩色條紋絲巾，23,000元。圖／Dior提供
Dior Tears彩色條紋絲巾，23,000元。圖／Dior提供

Dior

延伸閱讀

韓團BTS風靡全球的理由 被稱為「ARMY」的熱情粉絲催出「過程經濟」

是球友也是「車友」！林書豪、周杰倫零偽裝現身台北街頭

就是這雙！「周董」周杰倫打高爾夫球、演唱會都要穿的愛鞋

周杰倫當5萬人面點名 遭全球巨星控「太壞了」

相關新聞

50種食材吃到飽、開幕送肉盤！全台最大「築間」開幕

連鎖鍋物「築間幸福鍋物」將於7月21日於台中中科商圈打造全台最大旗艦店，佔地達到167坪。為慶祝新店開幕，即日起完成粉絲...

ONE BOY走出台灣闖入全球市場！在香港也能「穿，比不穿還涼」

以洗腦式的廣告台詞「穿，比不穿還涼」讓許多消費者印象深刻的台牌ONE BOY正式插旗香港，打造品牌於海外第一個實體門市！在去年大手筆找來韓星代言的ONE BOY服飾今年再度有新佈局，選擇進軍香港，並將呈現招牌的冰鋒系列、SKIN系列等多項機能商品。

Dior Tears潮男搶先穿！BTS Jimin頭香 周董、流星都愛

Dior男裝推出由Denim Tears創辦人兼創意總監Tremaine Emory擔任客座設計師的Dior Tears...

從鐵粉變成Havaianas品牌好友 「宇宙」 林思宇自招「一穿就上癮」 跑趴時最推這一雙！

演、歌和主持人三棲的「宇宙」林思宇首度以Havaianas哈瓦仕品牌好友身份出席活動，並在記者會上「變身」兩種不同搭配，分別呈現清新與俏麗的風格。不僅如此，林思宇還表示自己本來就是Havaianas的忠實粉絲，當初「一穿就上癮」，每每推出新配色，總會吸引她的關注。

更貴氣！朗格推Lange 1 Time Zone鉑金版 享快意時光

隨著國境已然開啟，商務旅人也已恢復過往的飛行節奏。頂級德國鐘表品牌朗格（A.Lange & Söhne）發表了新款的La...

第2季手機降價排行公布！這款三星新機降最多也賣最好

暑假購機潮，買哪支新機最划算？根據「SOGI手機王」統計，新機上市的前3個月往往是價格下滑最明顯的時期，今年第2季全台通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦