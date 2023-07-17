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更貴氣！朗格推Lange 1 Time Zone鉑金版 享快意時光

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
經過二次組裝的L141.1手上鍊機芯，可清楚、完整地於手表背面藍寶石水晶玻璃底蓋中欣賞。圖 / 朗格提供
經過二次組裝的L141.1手上鍊機芯，可清楚、完整地於手表背面藍寶石水晶玻璃底蓋中欣賞。圖 / 朗格提供

隨著國境已然開啟，商務旅人也已恢復過往的飛行節奏。頂級德國鐘表品牌朗格（A.Lange & Söhne）發表了新款的Lange 1 Time Zone世界時區腕表，以鉑金為表殼材質，不僅讓其配戴者輕易清楚地辨讀時間，因而享受快意的、不同城市時區之間的精彩時光。

Lange 1系列向來展現了德國風格對於設計的獨到見解：偏離中心的面盤設計，卻能透過大小次表盤、指針與雙位數獨立「大日期」窗的配置，展現出平衡、井然有序的秩序感。這只Lange 1 Time Zone腕表的大型數字盤將顯示家鄉時間，而小型數字盤則顯示配戴者所處第二時區時間；那麼該如何調整時間？只要按下吧點鐘方向的按鈕，此時外圈的「城市圈」將由西向東、每次以一個時區為單位調整；於此同時，小表盤的時針則將以一個小時為單位、向前移動。

雖然僅擁有單一發條盒，但朗格自製的L141.1型手上鍊機芯延續了德國高級製表的諸多傳統：藍剛螺絲、黃K金套筒，以及優雅優美的「鵝頸式」微調裝置。機芯並經過二次組裝，以確保更精密更穩定的優異品質。41.9毫米的表款，除了新款的950鉑金搭配銀灰色面盤，另有18K白金搭配黑色面盤與18K玫瑰金搭配銀白色面盤，質材或面盤顏色變化，但追求精準、雅緻、精確的時光旅程，卻並無二致。

只要透過Lange 1 Time Zone世界時區腕表表殼左側的兩個按鈕，便能對第二地時區與大日期視窗，進行快速調校。圖 / 朗格提供
只要透過Lange 1 Time Zone世界時區腕表表殼左側的兩個按鈕，便能對第二地時區與大日期視窗，進行快速調校。圖 / 朗格提供
除了具備藍鋼螺絲、K金套筒、鵝頸式微調整特色，夾板上精妙的手工雕花，更是朗格機芯之所以令人玩味的古典之處。圖 / 朗格提供
除了具備藍鋼螺絲、K金套筒、鵝頸式微調整特色，夾板上精妙的手工雕花，更是朗格機芯之所以令人玩味的古典之處。圖 / 朗格提供
朗格為經典的Lange 1 Time Zone腕表推出鉑金950款式，從美學以致機芯細節，再次展現德國高級製表的頂級水準。圖 / 朗格提供（合成圖）
朗格為經典的Lange 1 Time Zone腕表推出鉑金950款式，從美學以致機芯細節，再次展現德國高級製表的頂級水準。圖 / 朗格提供（合成圖）

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