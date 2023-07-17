更貴氣！朗格推Lange 1 Time Zone鉑金版 享快意時光

隨著國境已然開啟，商務旅人也已恢復過往的飛行節奏。頂級德國鐘表品牌朗格（A.Lange & Söhne）發表了新款的Lange 1 Time Zone世界時區腕表，以鉑金為表殼材質，不僅讓其配戴者輕易清楚地辨讀時間，因而享受快意的、不同城市時區之間的精彩時光。

Lange 1系列向來展現了德國風格對於設計的獨到見解：偏離中心的面盤設計，卻能透過大小次表盤、指針與雙位數獨立「大日期」窗的配置，展現出平衡、井然有序的秩序感。這只Lange 1 Time Zone腕表的大型數字盤將顯示家鄉時間，而小型數字盤則顯示配戴者所處第二時區時間；那麼該如何調整時間？只要按下吧點鐘方向的按鈕，此時外圈的「城市圈」將由西向東、每次以一個時區為單位調整；於此同時，小表盤的時針則將以一個小時為單位、向前移動。