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beanfun！駐站插畫家聯名推超萌數位收藏卡 結合《光開門就很忙了》超Q吉祥物還能抽好禮

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
beanfun!駐站插畫家和節目聯名數位收藏卡，上排左至右為「嗨狗小炸蝦」、「MYAOWL」、「日頭設計」，下排左至右為「澤澤貓」、「小雞崴力」、「布嵐的販賣部」和「Tomoto252」。 圖 / beanfun! 提供
beanfun!駐站插畫家和節目聯名數位收藏卡，上排左至右為「嗨狗小炸蝦」、「MYAOWL」、「日頭設計」，下排左至右為「澤澤貓」、「小雞崴力」、「布嵐的販賣部」和「Tomoto252」。 圖 / beanfun! 提供

《光開門就很忙了》主打明星們經營寵物民宿，這次更邀請 beanfun! 13位駐站插畫家「小雞崴力」、「毛絨絨星人」、「布嵐的販賣部」、「恐龍的房間」、「澤澤貓」、「日頭設計」、「緩緩」、「醜白兔」、「炸蝦狗狗」、「嗨狗小炸蝦」、「MYAOWL」、「Tomoto252」、「方坊」一起創作節目專屬「數位收藏卡」。

beanfun!為孵育台灣新銳圖文創作者，在今年啟動「創作者神隊友計畫」，目前約有百位插畫家進駐。此次與《光開忙就很忙了》聯名合作，透過插畫家將自己的品牌IP與節目自產兩隻萌寵插畫吉祥物結合成為動態收藏卡，不少觀眾領到收藏卡後直呼：「真的太Q啦！」

醜白兔（左）與緩緩繪製數位收藏卡。 圖 / beanfun! 提供
醜白兔（左）與緩緩繪製數位收藏卡。 圖 / beanfun! 提供

對於此次合作 TVBS 則表示：「TVBS 打造原創 IP 節目、戲劇多年，更積極推動內容數位化，與創造 IP 多元應用發展。行銷宣傳更拓展異業合作將資源注入，和各品牌夥伴共創聲量與話題，創造雙贏。」beanfun! 則說：「希望這類型的行銷操作，可以能助力節目破圈圈粉，擴大節目的觸及能量，同時也開啟文創產業與影視產業的相互交流結合。」

恐龍的房間（左）與炸蝦狗狗繪製的數位收藏卡。 圖 / beanfun! 提供
恐龍的房間（左）與炸蝦狗狗繪製的數位收藏卡。 圖 / beanfun! 提供

《光開忙就很忙了》每週都會於「TVBS42歡樂台」的beanfun! APP社團中設計 QA 問答文，回答正確答案的用戶就有機會獲得節目聯名的動態「數位收藏卡」，每張收藏卡都由插畫家結合節目內容及節目吉祥物做創作。其中在 IG 擁有 22 萬粉絲的人氣文創品牌「毛絨絨星人」作者歐歐就表示：「很榮幸參與這次的合作，寵物民宿的主題令人感到療癒與舒壓，這也是我創作貓咪動畫的最大目標，帶給觀眾幸福就在生活中的感受。」

毛絨絨星人（左）與方坊繪製的數位收藏卡。 圖 / beanfun! 提供
毛絨絨星人（左）與方坊繪製的數位收藏卡。 圖 / beanfun! 提供

《光開忙就很忙了》每週日晚間八點在TVBS42歡樂台播出，TVBS 的 beanfun! 社團也持續會送出數位收藏卡，本週的收藏卡由「恐龍的房間」繪製，描述藝人們這次在台東體驗拜訪鱷魚的趣味模樣。快來領取本週數位收藏卡

更多beanfun!「創作者神隊友計畫」相關訊息至官網查詢。

蒐集節目數位收藏卡，就有機會抽中大獎。 圖 / beanfun! 提供
蒐集節目數位收藏卡，就有機會抽中大獎。 圖 / beanfun! 提供

TVBS 插畫家 文創產業

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