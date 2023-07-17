捕捉最美的夏季度假回憶！梵克雅寶Lucky Summer新登場

夏天總是讓人想起陽光明媚、碧海藍天的景色：淋浴在陽光下的天際線、洗刷沙灘的浪花、懷抱微風的船帆... 全新梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Lucky Summer系列，受到夏季出遊的美好回憶啟發，全新項鍊、手鍊、耳環及三枚胸針共6款新作，精選青金石和白色珍珠母貝等珍貴寶石，結合黃K金與璀璨鑽石，刻畫海浪、海星及貝殼等洋溢仲夏假日色彩的海濱旅程。

項鍊、手鍊及耳環組成的珠寶套裝，將浪濤化作連綿起伏的線條。大小不一的圖騰錯落有致，以不對稱設計增添優雅動感，光芒溫煦的黃K金以圓潤金珠的方式點綴寶石周圍，演繹浪花的色彩變化。湛藍的青金石、玉髓和綠松石描繪和諧寧靜的海岸線、珍珠母貝的流光溢彩與鑽石火彩則彷彿灑落海面的粼粼波光。

帆船、貝殼和海星胸針的圖騰則令人徜徉於海洋世界中：黃K金、青金石、白色珍珠母貝組成的帆船胸針乘風破浪；貝殼胸針則精挑綻放虹彩的灰色與淨白均勻的白色珍珠母貝，以細緻的色澤差異勾勒殼紋的線條；玫瑰金與紅碧玉組成的海星映襯暖陽，格外奪目，也是品牌首度使用紅碧玉這種具有艷麗赤褐色紋理的素材。