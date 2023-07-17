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捕捉最美的夏季度假回憶！梵克雅寶Lucky Summer新登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Lucky Summer系列Wave耳環，黃K金鑲嵌青金石、綠松石、白色珍珠母貝、鑽石，約58萬元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Summer系列Wave耳環，黃K金鑲嵌青金石、綠松石、白色珍珠母貝、鑽石，約58萬元。圖／梵克雅寶提供

夏天總是讓人想起陽光明媚、碧海藍天的景色：淋浴在陽光下的天際線、洗刷沙灘的浪花、懷抱微風的船帆... 全新梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Lucky Summer系列，受到夏季出遊的美好回憶啟發，全新項鍊、手鍊、耳環及三枚胸針共6款新作，精選青金石和白色珍珠母貝等珍貴寶石，結合黃K金與璀璨鑽石，刻畫海浪、海星及貝殼等洋溢仲夏假日色彩的海濱旅程。

項鍊、手鍊及耳環組成的珠寶套裝，將浪濤化作連綿起伏的線條。大小不一的圖騰錯落有致，以不對稱設計增添優雅動感，光芒溫煦的黃K金以圓潤金珠的方式點綴寶石周圍，演繹浪花的色彩變化。湛藍的青金石、玉髓和綠松石描繪和諧寧靜的海岸線、珍珠母貝的流光溢彩與鑽石火彩則彷彿灑落海面的粼粼波光。

帆船、貝殼和海星胸針的圖騰則令人徜徉於海洋世界中：黃K金、青金石、白色珍珠母貝組成的帆船胸針乘風破浪；貝殼胸針則精挑綻放虹彩的灰色與淨白均勻的白色珍珠母貝，以細緻的色澤差異勾勒殼紋的線條；玫瑰金與紅碧玉組成的海星映襯暖陽，格外奪目，也是品牌首度使用紅碧玉這種具有艷麗赤褐色紋理的素材。

六種不同素材都需嚴謹精準的挑選與製作：寶石經仔細切割成所需的弧度和厚度，金黃圓珠以傳統的脫蠟法注模成形，並以手工逐一潤飾，而項鍊的每一枚圖騰都經精心鉸接，選用傳統高級珠寶常用的插片扣，營造極致柔軟貼服的配戴感。

（由左至右）模特兒配戴Lucky Summer系列Wave項鍊、手鍊及耳環；模特兒配戴Perlée系列可轉換式長項鍊、Perlée couleurs戒指、Perlée鑽石手鐲，單排鑲鑽設計及Perlée Toi & Moi secret腕表。圖／梵克雅寶提供
（由左至右）模特兒配戴Lucky Summer系列Wave項鍊、手鍊及耳環；模特兒配戴Perlée系列可轉換式長項鍊、Perlée couleurs戒指、Perlée鑽石手鐲，單排鑲鑽設計及Perlée Toi & Moi secret腕表。圖／梵克雅寶提供
Lucky Summer系列Boat胸針，黃K金鑲嵌青金石、白色珍珠母貝，約22萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Summer系列Boat胸針，黃K金鑲嵌青金石、白色珍珠母貝，約22萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Summer系列Wave項鍊、手鍊及耳環。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Summer系列Wave項鍊、手鍊及耳環。圖／梵克雅寶提供
Lucky Summer系列 Wave項鍊，黃K金鑲嵌青金石、綠松石、玉髓、白色珍珠母貝、鑽石，約204萬元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Summer系列 Wave項鍊，黃K金鑲嵌青金石、綠松石、玉髓、白色珍珠母貝、鑽石，約204萬元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Summer系列Starfish胸針，玫瑰金鑲嵌紅碧玉，約16萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Summer系列Starfish胸針，玫瑰金鑲嵌紅碧玉，約16萬7,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Summer系列Seashell胸針，黃K金鑲嵌白色珍珠母貝、灰色珍珠母貝，約22萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Summer系列Seashell胸針，黃K金鑲嵌白色珍珠母貝、灰色珍珠母貝，約22萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Summer系列Wave手鍊，黃K金鑲嵌青金石、綠松石、玉髓、白色珍珠母貝、鑽石，約86萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
Lucky Summer系列Wave手鍊，黃K金鑲嵌青金石、綠松石、玉髓、白色珍珠母貝、鑽石，約86萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Summer系列Seashell胸針、Starfish胸針、 Boat胸針。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴Lucky Summer系列Seashell胸針、Starfish胸針、 Boat胸針。圖／梵克雅寶提供

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