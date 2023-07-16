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獨／晴天霹靂 台北吃到飽「亞廬」調漲仍撐不住？開業30年驚傳頂讓
人氣吃到飽又少一間！？鄰近台北六張犁捷運站的老字號吃到飽餐廳「亞廬義大利窯烤」，近期於官方粉絲團宣佈「亞廬頂讓」，讓所有粉絲都相當錯愕，紛紛表示「我的天」、「好不捨啊」、「真可惜！我最愛的水果大餐」。
開業已經超過30年的「亞廬義大利窯烤」，鄰近捷運六張犁站，店內提供豐富的餐點選擇，包括烤豬腳、牛排、海鮮、炸物、烤肉，尤其是店內提供大量的水果、蔬菜選擇，因此獲得許多民眾的青睞，甚至曾經連草莓、櫻桃都可以吃到飽。儘管用餐環境相對復古，但是憑藉著高CP值與好滋味，所以許多成為老台北人的用餐好去處。在GOOGLE評論上，亞廬獲得超過3,200則評論，平均獲得4.3分。
今年4月，8年未調整價格的亞廬，因原物料價格高漲，故調漲價格100元，午餐價格變為730元，晚餐與假日則是830元，但仍獲得許多消費者的支持。但是短短3個月後，亞廬近日於官方粉絲團宣佈「亞廬頂讓！意者請致電」的消息，令許多粉絲感到不捨，留言「晴天霹靂」、「為什麼！」、「好久沒吃」。目前亞廬尚未公佈停業日期的消息，實際後續經營情況，仍待官方正式對外公佈。
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