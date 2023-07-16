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木柵人哭了！20年老字號家常菜館「魚玄雞」 8月熄燈
開業近20年、位於台北市興隆路三段、海巡署對面的老字號家常菜館「魚玄雞小館」，是文山區的人氣飯館，不僅假日預約困難，平日也常高朋滿座，是許多木柵、景美居民的共同記憶。不料「魚玄雞小館」日前無預警貼出停業公告，表示「本店將於8月13日營業結束後，正式歇業。感謝親朋好友一路上的支持與陪伴，謝謝大家。」
消息一出，熟悉「魚玄雞小館」的熱情網友紛紛表示扼腕，「好可惜！心中木柵最好吃實惠的合菜店」、「爸爸只愛你們家的菜，真的」、「媽媽帶我們去吃的回憶，又沒了」、「木柵超好吃的餐廳，我宴客都會去這裡吃飯，太可惜了，以後不知道要去哪裡吃」、「怎麼會⋯我們今年才在您這過50壽宴」。
「魚玄雞小館」菜色偏外省菜，以雞肉料理見長，招牌菜之一的「魚玄燻香雞」，將雞腿部位做煙燻處理，讓許多饕客津津樂道。此外，「鹹蛋豆腐」、「左宗棠雞」、「獅子頭」⋯等，都是多年來的人氣菜色。
網友的熱情回應，也讓老闆親自上網向支持的網友致謝，同時透露歇業主因是「缺工」，「餐飲業現在普遍面臨的最大困境」，老闆忍不住感嘆：「缺工，加上廚藝已出現斷層，找不到適合的人，讓傳統的餐館可能會不見。」
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