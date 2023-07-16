星巴克「買一送一」又來了！連續兩天、品項各不相同

星巴克「買一送一」再連發！星巴克繼7月10日至12日連續三天推出「買一送一」優惠後，宣布分別於7月17日上午11點至晚上8點推出「夏日好友分享日」優惠，7月18日上午11點至晚上8點推出「夏日推薦必喝！指定品項好友分享」優惠，等於連續兩天「買一送一」，但優惠品項各不相同，即使連喝兩天也不會重複。

7月17日的「夏日好友分享日」優惠，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

7月18日的「夏日推薦必喝！指定品項好友分享」優惠的指定品項包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、豆奶經典紅茶那堤、醇濃抹茶那堤、香草風味星冰樂、醇濃抹茶星冰樂。不但包括兩款星冰樂，特選那堤、特選風味那堤、特選焦糖瑪奇朵都包括在內。