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星巴克「買一送一」又來了！連續兩天、品項各不相同

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布7月17日、18日連續兩天，推出「買一送一」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。
星巴克宣布7月17日、18日連續兩天，推出「買一送一」優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團。

星巴克「買一送一」再連發！星巴克繼7月10日至12日連續三天推出「買一送一」優惠後，宣布分別於7月17日上午11點至晚上8點推出「夏日好友分享日」優惠，7月18日上午11點至晚上8點推出「夏日推薦必喝！指定品項好友分享」優惠，等於連續兩天「買一送一」，但優惠品項各不相同，即使連喝兩天也不會重複。

7月17日的「夏日好友分享日」優惠，不包含 星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

7月18日的「夏日推薦必喝！指定品項好友分享」優惠的指定品項包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、豆奶經典紅茶那堤、醇濃抹茶那堤、香草風味星冰樂、醇濃抹茶星冰樂。不但包括兩款星冰樂，特選那堤、特選風味那堤、特選焦糖瑪奇朵都包括在內。

兩天活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。此外，機場、高鐵站、國道休息站、奇美博物館、台北時代、時代B2…等門市亦不適用。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

星巴克宣布7月18日上午11點至晚上8點，推出「夏日推薦必喝！指定品項好友分享」優惠。圖／摘自星巴克官網。
星巴克宣布7月18日上午11點至晚上8點，推出「夏日推薦必喝！指定品項好友分享」優惠。圖／摘自星巴克官網。
星巴克宣布7月17日上午11點至晚上8點，推出「夏日好友分享日」優惠。圖／摘自星巴克官網。
星巴克宣布7月17日上午11點至晚上8點，推出「夏日好友分享日」優惠。圖／摘自星巴克官網。

咖啡 星巴克

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