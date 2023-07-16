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姐就是辣！碧昂絲北美開唱 最奢華舞台手工訂製服曝光
傳奇巨星碧昂絲（Beyoncé）的 Renaissance World Tour 文藝復興世界巡迴演唱會，歐洲站結束後上週開始於展開北美巡演，不負眾望這位時尚天後延續歐洲站時每座城市都曝光一套專屬訂製服裝的做法，邀請才華洋溢的時尚設計師盡情發揮。
在多倫多站巡演時，碧昂絲身穿以FENDI 春夏202高級訂製服為基底，重新設計打造的水晶鑲嵌蜂巢紋蕾絲長裙，除了展現猶如女神雕像般的身材曲線與長腿外，每顆水晶皆以工匠手工縫製更細緻展現高級訂製服巧奪天工的高超工藝。 在費城開唱時，碧昂絲則是以紀梵希（GIVENCHY）創意總監馬修威廉斯（Matthew M.Williams）為天后特別打造設計的高級訂製服開場，以馬甲骨架靈感，綴滿各式黑色水晶水鑽珠飾刺繡，性感且華麗，舞台氣時十足。
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