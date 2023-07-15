粉紅控必看！ZARA、CHARLES & KEITH助攻 輕鬆化身現代芭比 打造最夢幻衣櫥收藏
以美泰兒玩具旗下家喻戶曉的「芭比娃娃」為原型，改編而成的真人電影「芭比Barbie」隨著劇組演員在世界各地造勢，引起矚目之外，更帶起了粉紅浪潮！流行品牌ZARA也宣布推出以芭比為靈感的限定系列，呈現芭比風格時尚配件與服飾，更提供了男主角「肯尼」會穿搭的服裝。而有「小CK」暱稱的CHARLES & KEITH也準備了一系列粉紅色系為主的袋包、鞋履，完整了最夢幻的衣櫥收藏。
ZARA的芭比限定系列，以歡迎所有人都能享受於裝扮中，就如同芭比與肯尼所處的「芭比樂園」一樣。因此這系列商品包含男、女裝服飾，配件，睡衣，美容產品和家居用品，利用了象徵芭比的各種粉紅元素為主軸，同時穿插繽紛對比的黑色、白色以及銀色、金色和華麗亮片點綴。當然少不了的還有來自電影風格的各種造型，像是芭比娃娃會穿的粉紅色格子連衣裙、 肯尼的西部牛仔服裝皆進入現實世界，完全的把想像變成真實。 而且電影「芭比」粉絲們，能透過限定系列的多樣性，發揮經典懷舊樂趣，就如同像螢幕上的芭比娃娃一樣打扮自己，輕鬆地將單品納入現有的衣櫃中。另外，為了慶祝這系列上市，ZARA將於7月17日至7月30日在品牌巴黎香榭麗舍大街店和紐約Soho店，變身為期間快閃店，忠實還原「芭比夢想豪宅」，模擬電影中世界，有著芭比的試衣間和自動售貨機讓消費者可以進行互動。
緊跟著電影「芭比」在全球掀起的熱潮，新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH精選多款現代芭比風鞋、包，讓女孩們以甜美與個性兼具的粉紅單品，完成最夢幻的穿搭。像是今年春夏推出的Sinead方釦系列鞋款，可說是最具有芭比風格精髓的單品；厚底防水台、圓潤鞋頭及復古粗高跟，簡直是芭比娃娃鞋的放大版。而芭比風包款首推Cocoon弧形手提包最受矚目，品牌大使 ITZY成員也曾經提著它亮相，TPU 材質製成的幾何外型與亮眼的粉紅色，完全可以想像提著它上街的可愛模樣，滿足浪漫少女情懷。
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