夏日電玩展推130款遊戲人潮紫爆 蔣萬安秀「快打旋風」

夏日電玩展睽違3年回歸實體，在圓山花博爭艷館盛大開幕，台北市長蔣萬安、電腦公會理事長童子賢昨也親臨會場，蔣萬安強調將持續推動電競發展。圖／台北市電腦公會提供。

夏日電玩展（Summer Game Show，下稱SGS）睽違3年回歸實體活動，在圓山花博爭艷館盛大開幕，由於是假日，吸引許多玩家頂著高溫遠道而來、搶進會場。主辦單位台北市電腦公會強調，周末有更多精彩活動，邀請玩家把握機會，一起加入今年夏天最強的遊戲派對，本次展會共計展出130款遊戲，也與遊戲品牌攜手合作「PlayStation®5體驗區」、「Nintendo Switch同樂特區」，共有超過10款首度在展場開放試玩的未上市主機遊戲及經典IP登場，相當受到歡迎、人潮大排長龍。

昨日台北市長蔣萬安特地親自出席，還上台體驗《快打旋風6》，與知名實況主妲妲咬果凍激烈對戰。

蔣萬安說，自己上任後，就指示體育局大力推動台北市電競產業的發展，不管是人才培訓、課程安排、遊戲設計人才招募、產業結合等方面，持續的相關團體和電競戰隊討論溝通，像主辦這次活動的杰藝文創就提供了許多建議給市府。北市府會大力推動電競產業的發展，並期待台灣的電競隊伍在國際舞台上能夠發光發熱。

此次電玩展中，戰術攻防RPG《明日方舟》以歡慶三週年為主題準備專屬好禮，不少玩家一開展就直衝現場參加活動，首度參展的《絕地求生》將遊戲中經典道具與場景完美重現，吸引玩家瘋狂搶拍，電玩展限定的一番賞也深受歡迎，現場還有不少玩家搶先體驗即將上市的塔防手遊《守護德比》。

此外首度進駐展場的《七龍珠英雄》卡片遊戲機台，特別邀請多位歷來的冠軍選手到場切磋，精彩對決也讓觀眾直呼過癮，還有在現場首度發表的Serafim S3雲端遊戲手把，支援跨平台裝置，打破遊戲體驗的藩籬。

此外「PlayStation®5體驗區」遊戲體驗區中，SEGA首度於展場開放試玩的《索尼克 超級巨星》與台灣光榮特庫摩昨日甫上市的新作《瑪莉的鍊金工房 Remake ～薩爾布魯克的鍊金術士～》及萬代南夢宮娛樂預計於今年發售的《NARUTO X BORUTO 火影忍者 終極風暴羈絆》、《刀劍神域 異絆集結》吸引最多玩家目光。

日本廠商的「Nintendo Switch同樂特區」的《Samba de Amigo : 歡樂搖搖派對》、《東亰幻都 eX+ for Nintendo Switch》、《皮克敏4》(體驗版)與《王牌釣手 歡釣水族館》等作品，則獲得全年齡青睞，現場試玩人潮不斷，歡笑聲不絕於耳。

「原創舞台」中，不或互動娛樂有限公司更帶著作品《大廚老陳》，邀請玩家上台與團隊成員比拚廚藝、美食交鋒，而首度於現場舞台演出的黑箱劇場和台灣虛擬偶像團體 NKshoujo旗下的VTuber史黛菈與汐海黑兔則帶來歌曲串燒，吸引粉絲在台下瘋狂打Call，民眾紛紛笑說：「好像又看到MEGA戰鬥哥的熱情！」

電玩展今日將由《寵物島Livly Island》與人氣女團「AKB48 Team TP」跨界合作，帶來「最愛Livly玩家見面會」，還有知名實況主Sadny將在「Nintendo Switch同樂大會」與玩家同樂，試玩體驗賽的勝利者還有機會將《火影忍者疾風傳》WCF套組可帶回家。